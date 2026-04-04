Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 01:24h.

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Por primera vez en el plató de '¡De viernes!', Edmundo Arrocet, el que fuera pareja sentimental de María Teresa Campos durante 6 años, ha presentado a Mimi, su nueva ilusión. Muy feliz, el humorista ha contado todos los detalles de su cómo surgió este romance. Sin embargo, se ha vivido un surrealista momento que ha provocado tensión entre Bea Archidona y el chileno ¡No te lo pierdas!

Tras seis años siendo pareja de María Teresa Campos, en 2020 Edmundo Arrocet puso fin de manera abrupta a su historia con la presentadora (que falleció a mediados de 2023) a través de un mensaje de Whatsapp. Una ruptura muy polémica sobre la que el propio chileno aseguró que no fue una decisión sencilla. Desde entonces, el Clan Campos y Edmundo mantienen una tensa relación, especialmente desde que él desveló que estaba escribiendo sus memorias sobre su etapa junto a María Teresa.

Ahora, Edmundo Arrocet ha llegado al programa de Bea Archidona y Santi Acosta muy bien acompañado por Mimi, su nueva ilusión, sobre la que el chileno ha declarado: "Nunca había estado con una mujer negrita. Es una persona encantadora que me hace reír mucho". También, el nuevo amor de Bigote, ha dicho qué es lo que más le gusta de él tras contar que lo conoció a través de la hija de este: "Es muy divertido".

El surrealista momento entre Edmundo y su nueva ilusión al definir su relación

No obstante, se producía un momento surrealista cuando los colaboradores han preguntado a Mimi si Edmundo era su novio y ella ha respondido inmediatamente que no, lo que despertaba las dudas en el plató. "Para mí, es mi pareja, cuando estoy con ella. No nos vemos todos los días", ha aclarado el de Chile.

Seguidamente, Mimi ha definido su relación con Edmundo, sorprendiendo a todos los presentes en el plató: "El tiempo que estamos juntos es nuestro tiempo juntos. El tiempo que estamos separados, estamos separados. Hablamos cuando nos vemos y todo funciona perfectamente".

Bea Archidona no se creen la relación de Edmundo: “Yo no me la trago"

Sin embargo, los colaboradores se han quedado en shock cuando ambos han asegurado que esta noche no la iban a pasar juntos. "Esto no es que sea una relación abierta, es que no hay puerta", ha señalado muy sorprendida Lydia Lozano. Asimismo, Bea Archidona se ha mostrado tajante con Bigote: "Hay que echarle valor a venir a presentar a tu novia y que diga que no sea tu novia. Venís aquí a vender una historia que no existe en absoluto... Yo no me la trago".

Esto ha provocado que Lydia Lozano saltase contra Edmundo Arrocet, al que le ha señalado como él mismo en la previa había asegurado que venía al programa a presentar a su novia y ahora ella había negado que existiese una relación. "Te estás cachondeando de nosotros", le ha espetado la colaboradora al humorista.