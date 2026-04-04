Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 02:28h.

Compartir







Edmundo Arrocet ha visitado '¡De viernes!' para hablar de las memorias que está escribiendo en las que, principalmente, relata cómo fue toda su etapa al lado de María Teresa Campos, con la que tuvo una relación sentimental. Un polémico libro que ha suscitado muchas críticas incluso antes de su estreno, en especial, por parte del Clan Campos, que se muestra completamente en contra de su publicación.

El humorista se ha sentado en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta tras asegurar que "no le importa nada lo que opinen las hijas de María Teresa sobre su libro". Y es que, en más de una ocasión, tanto Carmen Borrego como Terelu Campos han manifestado estar en contra de que las memorias de Edmundo salgan a la luz.

Justo tras hacerse público en 'Fiesta' que el libro de Edmundo Arrocet llevaría como subtitulo "Y Teresita se quería casar" y que en la portada Mª Teresa aparecería vestida de novia , Carmen Borrego expresaba en 'Vamos a ver' su desacuerdo a que el humorista publicase un libro con fotos de su progenitora. Por su parte, Terelu Campos ha pedido en varias ocasiones que quiere que "se respete la memoria de su madre". Esta noche, Edmundo ha respondido a ambas.

Edmundo Arrocet aclara la polémica portada de sus memorias

Por primera vez en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, Edmundo Arrocet ha dado los últimos detalles de sus memorias, aclarando cuál es su contenido y en qué punto se encuentra su publicación. El humorista ha asegurado que su libro solo tratará de "los seis años que ha estado con María Teresa" y que "solo se escribió una parte del libro en base a fotografías", pero que su salida al mercado se paralizó porque no podía sacar ciertas fotos.

También, el chileno ha hablado sobre la polémica portada del libro y ha desvelado el motivo por el que Mª Teresa Campos aparecía vestida de novia, negando que se tratase de una imagen generada por inteligencia artificial: "Son fotos que nos sacábamos. Durante los seis años juntos, nos sacábamos fotografías en las que yo salgo como caballero, ella sale como marquesa. Supongo, que con mis fotos puedo hacer lo que quiera, ¿no?"

Aunque en cuanto a la foto de la presentadora vestida de novia, Edmundo ha confesado que María Teresa le propuso casarse y que él se negó: "El que no me he querido casar fui yo. Inclusive, me dijo que me escribiese en casa para convertirse en pareja de hecho y poder cobrar su pensión si a ella le pasase algo".