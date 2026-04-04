Lidia González 04 ABR 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el embarazo de Claudia Martínez

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Claudia Martínez ha dejado sin palabras a todos sus seguidores tras comunicar que está esperando su primer hijo y las primeras opiniones no se han hecho esperar. Sergio Ojer se ha puesto en contacto con una de las personas más cercanas de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ en el entorno público y ha contado los detalles. Naomi Asensi reacciona al anuncio del embarazo de la influencer con Mario González. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La relación entre la exconcursante de ‘Supervivientes’ y la valenciana ha pasado por algunos altibajos, pasando por un distanciamiento público y un posterior acercamiento entre ellas. Es por ello por lo que las primeras palabras de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tras enterarse de la noticia son claves para saber en qué punto se encuentra su relación. El colaborador de ‘En todas las salsas’ desvela todos los detalles de su conversación con Naomi Asensi y el debate se instaura en el plató.

Naomi Asensi se sincera sobre su situación sentimental

Además de pronunciarse tras el anuncio de embarazo de Claudia Martínez, Naomi Asensi ha hablado sobre un tema que causa mucho interés sobre ella. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su situación sentimental. La influencer ha pasado un complicado momento tras la dolorosa ruptura que ha vivido y cuenta en qué punto se encuentra en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!