Lorena Romera 30 MAR 2026 - 16:18h.

El exparticipante de 'LIDLT' ha mandado un mensaje a Claudia y a Mario tras enterarse de que van a ser padres

Claudia Martínez excusa a su madre tras publicar su reacción a la noticia de su embarazo

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Javi Redondo ha reaccionado en exclusiva a la noticia del embarazo de Claudia Martínez y Mario González. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado la oportunidad para mandarle un mensaje a su exnovia y al que fuera su amigo por el bebé que está en camino.

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Era mayo de 2023 cuando salía a la luz que Claudia y Mario estaban iniciando una relación. En ese momento, el jugador de pádel no podía evitar su sorpresa. Especialmente, porque el madrileño había sido su confidente durante su paso por República Dominicana. "No tiene sentido que hagas esto", expresaba el catalán, en referencia a la actitud del que era su amigo.

"Además lo explica de una manera muy chula y muy altiva, en vez de decir que se ha enamorado y llamarme a mí, al final ella ha sido mi novia y él era importante para mí", se lamentaba en ese momento Javi Redondo, que en ese punto decidía refugiarse en el pádel y alejarse del ruido de las redes sociales.

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Pero poco a poco fueron pasando los meses y el deportista vio cómo la relación de su ex y su amigo se fue consolidando, lo que le ayudó a entender que lo suyo era real. Aunque hubo muchos altibajos en esta dinámica que se creó entre los tres, el profesional del pádel optó por enterrar el hacha de guerra y desearles lo mejor cuando se convirtieron en concursantes de 'Supervivientes'.

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Javi Redondo manda un mensaje a Claudia y Mario

Esto mismo es lo que ha hecho ahora que se ha enterado de que van a ser padres. En exclusiva, Javi Redondo ha reaccionado al embarazo y les ha mandado un bonito mensaje. "Sí, me mandaron la noticia", reconoce el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', explicando cómo se enteró de la futura maternidad de su expareja. "Me alegro mucho por ella y les deseo lo mejor a los dos", ha señalado el jugador de pádel, en exclusiva para Telecinco Outdoor.