Natalia Sette 30 SEP 2025 - 18:57h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela en qué punto está su relación con Claudia Martínez

Claudia Martínez, muy decepcionada con Tania Déniz

Compartir







No es un secreto para nadie que Naomi Asensi no está pasando por su mejor momento . Ahora más que nunca necesita el apoyo de sus amistades más cercanas y a todos sus seguidores le ha extrañado no ver a Claudia Martínez a su lado. Sergio Ojer, colaborador de ‘En todas las salsas’, se ha puesto en contacto con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se sincera sobre su distanciamiento con Claudia Martínez.

Hace varias semanas que Claudia y Naomi no aparecen juntas públicamente. Con el mal momento que atraviesa Naomi y la reciente ruptura de Claudia y Mario González, lo más normal sería que ambas estuvieran apoyándose la una a la otra. Sin embargo, no ha sido así y han hecho saltar las alarmas de sus seguidores. Sergio Ojer, queriendo poner fin a los rumores de distanciamiento, habla con Naomi. Esta, sin pelos en la lengua, se pronuncia sobre la situación. “No es un secreto que no somos amigas”, comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE Hablamos con Naomi Asensi sobre la crisis personal que está atravesando

Aunque todo el mundo lo daba ya por hecho, Naomi ha querido terminar de confirmar un secreto a voces: ella y Claudia hace meses que no se llevan ¿Qué ha pasado entre ellas? A pesar de todos los rumores que se han extendido en redes sociales, Naomi no ha querido avivar ninguno de ellos, sobre todo porque sabe que ahora mismo le está cayendo mucho ‘hate’ a Claudia.

Programa completo: Naomi Asensi desvela si el motivo de la ruptura de amistad es María Brun

PUEDE INTERESARTE Pablo Pisa se pronuncia tras las críticas que le ha hecho la madre de Steisy

Uno de estos rumores, se centran en la idea de que Naomi ha dejado de ser amiga de Claudia por la amistad que mantiene esta con María Brun. El colaborador le ha preguntado sobre esto a la influencer y ella responde tajante. “No es por María Brun”, asegura Sergio que le dijo Naomi. “A Claudia le están dando por todos lados”, interviene Paula Sevillano, invitada al videopodcast. Y es que la creadora de contenido ha pasado no solo por una ruptura amorosa, sino por una de amistad también.

Naomi Asensi ha querido aclarar a través de Sergio Ojer, colaborador de ‘En todas las salsas’ cómo está su relación actual con Claudia Martínez. Conocida por su transparencia, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no duda en desmentir los rumores de los motivos de su distancia pero confirma que, efectivamente, su amistad acabó hace meses ¡Descubre todas sus declaraciones haciendo click en el video!