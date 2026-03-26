Lorena Romera 26 MAR 2026 - 12:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido el vídeo de su shock a ver el positivo en su test de embarazo

Claudia Martínez desvela cómo se enteró de que iba a ser madre junto a Mario González: "No fue buscado, pero sí deseado"

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Claudia Martínez ha compartido el vídeo del momento en el que se entera de que va a ser madre de Mario González. Tal y como ella misma ha confesado recientemente, no ha sido un embarazo buscado, aunque sí "muy deseado". Ahora, la que fuera tronista de 'MyHyV', participante de 'LIDLT' y concursante de 'Supervivientes', ha mostrado la reacción que tuvieron al ver el positivo del test de embarazo.

A través de su perfil de Instagram, la influencer catalana de 29 años ha explicado que a principios de año, cuando estaban recién mudados, hubo unos días en los que estuvo indispuesta. Tanto, que llamaron al médico para que fuera a verla a casa. Pensaban que se trataba de una gastroenteritis y estuvo tomando medicación para las náuseas.

A sus seguidores les contó que le dolían los pechos y fueron ellos quienes la advirtieron de que podría estar embarazada, que eso "era un síntoma". Fue la prima de Mario González quien les llevó el test de embarazo, pero tuvieron que pasar unos días hasta que la pareja de exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' decidieron realizarse la prueba.

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"Estuvo el test aquí en casa todo el finde, sin tocar... Y ya dijimos: 'Bueno, vamos a hacerlo, ¿no?'. Estábamos como de medio cachondeo porque estábamos convencidos de que era que no", ha reconocido la creadora de contenido a través de sus stories. Ahora, la que fuera también tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido el vídeo de ese momento.

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Un instante en el que vemos como tanto Claudia como Mario se quedan en completo shock al ver cómo el predictor refleja el positivo. El primero en romper ese silencio es Mario, que suelta una risa nerviosa. "No me hace gracia", dice ella. Y él la abraza. Pasados unos instantes, ella se sienta en el váter y él le recrimina, en tono de humor, que "no lo ha preparado bien ni ná". "Pero, bebé, estaba convencida de que iba a salir que no... ¿Tú crees que yo saldría con estos pelos?", comenta ella, intentando asimilar la noticia de su embarazo.