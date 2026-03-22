Antía Troncoso 22 MAR 2026 - 20:43h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' comparten en sus redes sociales la feliz noticia de que están esperando a su primer hijo en común

Claudia Martínez habla de la tristeza y la culpa que siente cada vez que abandona su casa familiar: “Verlas envejecer...”

Compartir







¡Claudia Martínez está embarazada! Los exparticipantes de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' han anunciado en sus redes sociales la feliz noticia de que están esperando su primer hijo en común. Tras tres años juntos y después de superar una breve crisis, Claudia y Mario dan el paso más importante en su relación: ¡Van a ser papás juntos!

Ha sido a través de sus redes sociales donde la pareja ha compartido con sus fieles seguidores esta noticia tan especial y por la que están muy emocionados. Desde primera hora de la mañana, la infuencer compartía una cuenta atrás en Instagram donde anunciaba que en las próximas horas comunicaría algo muy importante: "Tenemos algo que contaros. Tengo el corazón a mil", escribía Claudia.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez y Mario González estrenan sofá en su nueva casa y reciben una oleada de críticas

Un anuncio que desvelaban horas más tarde con una bonita publicación en la playa en la que Mario González y Claudia Martínez sostenían la ecografía de su hijo, acompañada de la siguiente frase: "Un poquito de ti. Un poquito de mí". También, la pareja compartía una imagen en la que se podía ver a la familia al completo, pues en esta aparecían Hugo, el hijo primogénito de Mario con su expareja Sheila González, y su perro.

La historia de amor de Mario González y Claudia Martínez

Mario González y Claudia Martínez fueron una de las parejas sorpresa de la edición de 'La isla de las tentaciones 5'. Y es que su relación comenzó una vez el programa se hubo terminado y pilló por sorpresa a sus seguidores, quienes durante su paso por el reality de la República Dominicana no esperaban que se pudiese producir esta unión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo cierto es que Mario González y Claudia Martínez no coincidieron en la misma villa, ya que ambos fueron con sus respectivas parejas en aquel entonces; ella con Javi Redondo y él con Laura Casabela. Además, dentro del programa Mario fue uno de los principales apoyos del que era novio de Claudia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Mientras que Mario González y Laura Casabela decidieron abandonar el programa cada uno por su lado. Claudia Martínez y Javi Redondo continuaron su relación fuera hasta que en el reencuentro ella confirmó que este le había sido infiel. Por su parte, Mario retomó su relación con su expareja, antes de Laura, y madre de su primer hijo, Sheila González.

El inicio de la relación de Mario y Claudia

No fue hasta junio de 2023 cuando comenzaron los rumores de una posible la relación entre Mario González y Claudia Martínez. Unos inicios que no estuvieron exentos de polémica, puesto que la ya expareja de Mario, Sheila González, decidía hablar claro a través de su canal de mtmad, desvelando que el motivo de su ruptura había sido una infidelidad por parte de él con Claudia González.

Tras esta polémica, Mario y Claudia hacían oficial su noviazgo con un espectacular posado en el que presumían de su amor, haciendo oídos sordos a todas las críticas que les rodeaban y a los comentarios procedentes de sus respectivas exparejas, Javi y Sheila.

Su breve ruptura y reconciliación

Tras 2 años y medio de relación y después de su paso por 'Supervivientes'. La pareja, que se había ganado el cariño de los espectadores, sorprendía en septiembre de 2025 al comunicar su ruptura. El primero en hacerlo era Mario González, con un mensaje en el que daba a entender que la separación había sido en buenos términos y en la que se refería a Claudia como "el amor de su vida". Más tarde, ella corroboró la ruptura, asegurando que hasta entonces no se había sentido preparada para comunicar tal noticia.

No obstante, apenas tres meses después, Mario y Claudia anunciaban que se habían dado una segunda oportunidad que dura hasta la actualidad. Ahora, la pareja se encuentra en su mejor momento y han dado dos pasos muy importantes en su relación. El primero, la adquisición de su nueva casa, y el segundo y más importante, su embarazo. ¡Enhorabuena!