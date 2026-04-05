Fiesta 05 ABR 2026 - 19:47h.

Marc Iván Ostarcevic, hijo de Norma Duval, salpicado por los problemas legales de Mathias Kühn

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Los medios baleares se hacen eco de los problemas con Hacienda que traen de cabeza a Matthias Kühn, marido de Norma Duval. El empresario inmobiliario alemán habría pagado 15 millones de euros a Hacienda para evitar la cárcel, según los medios de Mallorca y tal y como nos comparte Sergio Garrido desde la isla balear. Pero aquí no queda la cosa, pues todo esto ha terminado salpicando aún más a Norma Duval después de que la jueza citara como investigado al hijo de la artista, Marc Iván Ostarcevic (hasta el momento, solo habían investigado a los hijos de Matthias).

Para ser un poco más estrictos con el tema, Marc Iván Ostarcevic ha sido llamado a declarar y, por el momento, no está acusado de nada. Sí que es verdad, tal y como apuntan Juan Luis Galiacho y Mónika Vergara desde el plató de 'Fiesta', Marc es quien lleva los negocios empresariales de Matthias Kühn. "Se le tomó declaración como investigado", apunta Galiacho y Vergara añade que "es el administrador de una de las empresas de Mathias que Mathias utilizó para sacar dinero".

Los problemas legales de Mathias Kühn: de qué se le acusa

Norma Duval estrena década (cumple 70 años) tras muchas idas y venidas con Matthias Kühn. Terminaron contrayendo matrimonio en secreto en Suiza en el año 2022 y ya llevan juntos diecisiete años. Pero esta estabilidad sentimental se ha visto afectada por los problemas del empresario con el fisco. Y es que el hecho de que ahora la pareja viva en Suiza no ha impedido que tengan serios problemas legales con Hacienda.

Hace dos meses, Matthias Kühn, investigado por un juzgado de Palma por presuntos delitos de alzamiento de bienes agravado continuado, estafa procesal e insolvencia punible, habría pagado quince millones de euros al fisco. El alemán liquidaba así la deuda inicial que tenía con la Agencia Tributaria, pero sus problemas con Hacienda no terminan ahí, pues el pago deja en el aire los otros nueve millones de euros que reclama la Agencia Tributaria y que derivan de sucesivos hallazgos de Hacienda.

Unos meses antes de esta sentencia, Mathias Kühn se había negado a declarar en un juicio en el que sus hijos también estaban implicados y estaban siendo investigados, arremetiendo, una vez más, contra la Agencia Tributaria. Y es que el empresario acusa a Hacienda de "actuar con sesgo" por imputarle la ocultación de veinticinco millones de euros. A pesar de la millonaria cifra que ha abonado al fisco, Mathias no reconoce ninguno de los delitos que se le imputan.

El multimillonaria alemán ha montado todo un imperio inmobiliario lleno de polémica y problemas con la justicia en Mallorca. Con veintinueve años, creó su primera inmobiliaria en la isla. Ahora, a los sesenta y tres años, es el artífice de un imperio ahogado por las deudas con los bancos y con Hacienda, un nuevo revés para su imperio que recibe desde Suiza acompañado de Norma Duval y que recrudece una batalla legal que aún parece estar muy lejos de acabar.