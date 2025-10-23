Pedro Jiménez 23 OCT 2025 - 19:11h.

La actriz, presentadora y vedette se abre como nunca en 'El tiempo justo' y habla sobre política: "Me preocupa la vivienda y los jóvenes"

Norma Duval ha estado en el plató de 'El tiempo justo' y ha concedido una entrevista ante Joaquín Prat en donde ha hablado de su lado más personal, ha mencionado su faceta como madre, ha opinado sobre la política en España y ha revelado algún secreto que otro sobre su relación con Matthias Kühn, con quien lleva más de diez años de relación. Una entrevista que se ha dado apenas meses después de la aparición de la actriz en otro programa de esta casa, en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Norma Duval cumplirá 70 años el próximo 4 de abril. La vedette y presentadora española señala que está en un momento de la vida donde ha trabajo mucho y quiere tomarse la vida de otra manera: "Llega un momento en el que necesitas dedicarte a ti mismo. Todo el mundo me dice que viva para mí y estoy empezando a aprender a hacerlo. He vivido para todo el mundo menos para mí".

"A la vida hay que sonreírla siempre. Todos tenemos momentos infelices, en cada familia, pena y alegría... pero lo más importante es valorar la vida. Perderla por cosas duras que te pasen... tienes que superarlas por encima de todo", apunta Norma Duval, muy reflexiva.

Joaquín Prat también le ha preguntado sobre su pareja, Matthias Kühn, que vive en Suiza, está divorciado y tiene dos hijos, conociéndose ambos en septiembre de 2009: "Matthias y yo estamos mucho juntos. Es mi tercer marido y para él soy su segunda mujer. Estamos muy felices", cuental a presentadora, que ha desvelado que este viernes irá a verlo. "Tenemos mucha confianza, estamos unidos y tenemos libertad", asegura en 'El tiempo justo'.

También ha hablado sobre su faceta como madre de tres hijos y dos niñas: "No soy la madre perfecta, pero me he sacrificado por mis hijos". Por otro lado, también tiene cuatro nietos.

Norma Duval recuerda sus inicios en televisión

Posteriroemnte, Norma Duval ha recordado sus inicios en televisión, viviendo su época dorada como presentadora en Telecinco. Además, otro presentador, esta vez Andoni Ferreño, ha entrado en pleno directo y ha mantenido un cariñoso intercambio de palabras con Normal Duval, recordando también el pasado televisivo junto a esta y contando alguna que otra anécdota. Y es que ambos compartieron programa en Telecinco y este jueves se han reencontrado. Andoni ha señalado que Norma "le enseño a ser profesional".

"Me preocupa la vivienda y el trabajo de los jóvenes"

En cuanto a la situación política actual, Norma Duval ha subrayado que está "apartada de ella". No obstante, opina al respecto lo siguiente: "Estamos viviendo un momento convulso, complicado y me preocupa la juventud. Hay que ayudarla, apoyarla y es el futuro nuestro".

Sobre si lo tienen más difícil o no que su generación, cree que sí y pone el foco y peligro en las redes sociales y la droga. "Me preocupa la vivienda y el trabajo de los jóvenes. Lo que ganas con lo que necesitas para vivir... no hay un equilibrio. La gente necesita dos sueldos y aún no les llega".