Antía Troncoso 05 ABR 2026 - 22:17h.

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¿Qué siente Darío por Almudena? Durante la parte exprés de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en Mediaset Infinity, Marisa Jara, presente en el plató tras su expulsión, ha dado su opinión sobre la difícil posición en la que se encuentra Almudena Porras, ahora que debe convivir con su novio, Borja, y su exnovio. Además, la modelo, que ha podido convivir con Darío, ha hablado habla sobre los sentimientos de este hacia su expareja.

Hace un par de días vivíamos en 'Supervivientes 2026' la unificación de 'Playa Destino'. Motivo por el cual se abrió un televoto exprés para que la audiencia eligiese qué dos concursantes podían continuar en la aventura. Borja y Darío fueron los elegidos, mientras que Marisa Jara y Gabriela Guillén eran expulsadas.

Los primeros días de Borja Vega y Darío Linero con el resto de los concursantes de 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota' no están siendo nada fáciles, especialmente porque Darío y Almudena han protagonizado varias trifulcas, que han provocado el hartazgo en Borja, cansado de "escuchar las peleas matrimoniales de su pareja con su exnovio".

La pregunta de Sandra Barneda a Marisa Jara sobre Darío

En plató, Marisa Jara ha opinado sobre la situación entre los tres concursantes en la playa: "La posición de Almudena es súper difícil, porque si te ponen en esas condiciones tan límites con un novio y un exnovio es muy complicado". Además, Marisa que ha convivido en 'Playa Destino' con Borja y Darío, se ha mostrado muy sorprendida con la actitud que están teniendo ambos tras la unificación: "No los reconozco".

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Aprovechando la intervención de Marisa, Sandra Barneda le ha lanzado una importante pregunta sobre Darío: "¿Le queda algo pendiente con Almudena?". Una cuestión a la que la exconcursante ha respondido tajante, despejando todas las dudas: "No, cero. Darío está en un momento, por lo que me comento, que se había llevado 11 años con su chica y la rutina le había desenamorado"

Sin embargo, Sandra Barneda ha adelantado: "Esta noche me dirás si sigues pensando lo mismo por la bronca que ha habido, si ha pasado página o no". ¡No te lo puedes perder!

Marisa Jara confiesa lo que más ha echado de menos de su maleta

Algo muy importante que recuperan los supervivientes tras salir de la isla es su maleta, y en este vídeo inédito, Marisa Jara nos enseña qué guardó antes de emprender la gran aventura en Honduras. ''Bueno, bueno, bueno, no me lo puedo creer. Qué ganas tenía'', comienza diciendo Marisa a la vez que abre su ansiada maleta.