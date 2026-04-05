Patricia Fernández 05 ABR 2026 - 22:06h.

La pareja de la concursante se sincera en el plató con Sandra Barneda

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Sergio, el novio de Claudia Chacón, ha estado por primera vez en el plató de 'Supervivientes' como defensor de la concursante, donde en la parte para Mediaset Infinity de la gala 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, ha valorado cómo ve su concurso y cómo es ella realmente en privado, ¿le cambia mucho el carácter?

Sandra Barneda le daba la bienvenida a Sergio, que se estrenaba como defensor de Claudia en plató, el que respondía a qué le parece que ella esté de nuevo nominada por su grupo y si cree que va a continuar por este camino en Honduras: "Creo que la va a seguir liando y discutiendo, cuando la pinchan salta".

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Y sus palabras sobre esto hacían que se le preguntase sobre si Claudia también es en casa como se está mostrando en Honduras, lo que este respondía. ¡Descubre todo lo que ha dicho dando al 'play al vídeo!

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Las extremas condiciones han dinamitado la convivencia en Playa Derrota. Mientras Claudia y Maica cada vez afianzan más su vínculo tras sus enfrentamientos con el grupo y en medio de todo esto, sus defensoras analizan en exclusiva para nuestra web, las consecuencias de este aislamiento.