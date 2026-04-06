Gemma Camacho aclara los rumores que le vinculan con Ramón García: "Es mentira"

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Unas fotografías de Gemma Camacho con Ramón García han hecho saltar los rumores de que quizás existe algo más que una amistad entre ambos profesionales de la comunicación. Sin embargo, la periodista de 'El tiempo justo' ha aclarado que es totalmente falso que haya un romance, ya que son solamente amigos.

¿Por qué relacionan a ambos periodistas? La respuesta de Gemma Camacho

"Lo desmiento. A mi madre le va a dar un infarto de todos los novios que me van a sacar", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

En esas imágenes podemos ver a ambos periodistas disfrutando de una tarde de toros en Las Ventas. "Somos los maestros ce ceremonia del cartel taurino de Las Ventas. Ahí se presenta el cartel con todos los toreros que van a torear esta temporada", relata Gemma Camacho.

Las fotografías que captan el momento en que una y otro se miran y conversan son de la "primera corrida" que ambos presenciaron.

Camacho aclara que las informaciones que le relacionan como pareja son falsas. "Es mentira", insiste. "Lo que están haciendo es tener una falta de profesionalidd y de ética hacia compañeros. Y no solo hacia compañeros, si no también hacia el espectador", lanza la periodista del programa de Telecinco.