Miguel Salazar Madrid, 26 MAR 2026 - 16:33h.

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El método Wim Hof, que consiste en darse un baño de agua con hielo, está dando la vuelta al mundo. Todo tipo de celebrities, desde Cristiano Ronaldo hasta Lady Gaga pasando por Marcos Llorente, ya lo han probado. Científicamente existen beneficios detrás del apasionante reto, ligados a la salud mental y a la respiración principalmente.

"Va a estar en un modo de supervivencia"

Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo', ha decidido atreverse y darse un baño de agua con hielo durante dos minutos. La periodista se encontraba en la localidad madrileña de Collado Mediano junto con el instructor Fernando Rocero, que daba todos los consejos para que el reto saliese a la perfección.

"Ella va a estar en un modo de superviviencia, va a ser complicado. Se tiene que dejar llevar por mí", decía el instructor momentos antes de que Camacho se adentrase en el agua.

La periodista ha terminado entrando sin más demora y, desde el principio hasta el final, su objetivo pasaba por mantener la respiración. "Intenta sentir y contecta con el momento con el presente", le decía Fernando Rocero.

Durante algo más de dos minutos, Gemma Camacho ha estado bañandose a tan solo tres grados. Sus sensaciones al salir pasaban por el temblor y por algo parecido al quemazón. "Al principio tenía miedo", confiesa.