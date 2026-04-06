Lorena Romera 06 ABR 2026 - 17:16h.

El participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' permanece hospitalizado y realizándose pruebas

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Lorenzo, participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', permanece ingresado en el hospital desde hace varios días. El que fuera pareja de Nieves, -con quien abandonó la experiencia tras una hoguera de las consecuencias que terminó precipitando su salida del reality- ha compartido su diagnóstico médico a través de Instagram. Consciente de la preocupación de sus seguidores al no recibir el alta hospitalaria, el de Almería ha ofrecido la última hora sobre su estado de salud.

Hace algunos días, Lorenzo compartía una imagen desde el hospital, haciendo saltar todas las alarmas. Y no era para menos, pues han pasado los días y el joven de 30 años continúa hospitalizado. Para amenizar su estancia, el que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', la novena, ha abierto una caja de 'preguntas y respuestas' a través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 38.000 usuarios desde su paso por República Dominicana.

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"¿Alguna pregunta para este barbudo enfermo?", comenta con humor el televisivo en este primer storie, donde se deja ver desde la camilla del hospital, en la habitación en la que permanece ingresado, a la espera de un diagnóstico concluyente. Y en este sentido ha ido dirigida la primera pregunta de sus seguidores: "¿Qué te ocurre? ¿Cómo estás? Llevas varios días en el hospital", le dice un usuario.

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Al ver la alerta entre los que le siguen, Lorenzo ha compartido el primer diagnóstico que ha recibido, que, de momento, no es definitivo, por lo que siguen realizándole pruebas. "Me estáis preguntando un montón", ha reconocido el que fuera pareja de Nieves. "Tengo una infección en la barriga. Seguramente sea porque tengo la enfermedad de Chron, pero me tienen que hacer pruebas", ha señalado.

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Pero, ¿qué es la enfermedad de Chron a la que hace referencia? Se trata de una afección inflamatoria crónica del tracto digestivo, a menudo autoinmune, que puede afectar desde la boca hasta el ano, siendo más común en el intestino delgado final, tal y como apuntan desde la página web especializada Medline Plus.

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Durante su ingreso hospitalario, el que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' está siguiendo una dieta blanda y permanece en observación, a la espera de resultados concluyentes. "Estoy comiendo flanes y yogures. Estoy bien, no tengo dolor desde hace tres días", ha contado Lorenzo, que ha agradecido el cariño y la preocupación de sus seguidores.