Tentaciones Privé 18 MAR 2026 - 20:02h.

Lorenzo y Nieves protagonizan un tenso intercambio de reproches y acusaciones

Nieves habla de la mala relación que tiene con Helena: “Ha hecho cosas que no me han gustado”

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Aunque los protagonistas de este programa de 'Tentaciones Privé' fueran Helena y Gilbert, Lorenzo y Nieves han mantenido un fuerte enfrentamiento en plató sobre sus cuentas pendientes que sigue habiendo en la relación entre la madrileña y el malagueño. Ambos se han dicho lo que piensan el uno del otro en un intercambio de improperios durante su tenso cara a cara.

Desde el primer momento que los exnovios han coincidido en el plató, la tensión entre ellos ha estado más que presente. Nieves y Lorenzo se han acusado de manipulación y de ser unos "malos amigos" con Gilbert y con Helena, hasta que Marta Peñate ha tenido que frenarles en repetidas ocasiones: "Se acabó porque en casa no están entendiendo nada", decía la presentadora interviniendo entre ambos.

"Eres más falso que una moneda de tres euros", decía Nieves a su expareja en un choque entre ambos por la tensión y las cuentas pendientes que mantienen ambos tras su ruptura. Los gritos entre ellos no han parado a lo largo de todo el programa.

Lorenzo: "¡Qué te calles, pesada!"

El origen del conflicto entre ambos podría situarse ante las discrepancias por la historia de Helena y Gilbert, pues la de Almería defiende que fue su ex el que le contó que ellos habían mantenido relaciones, mientras Lorenzo afirmaba que se lo contó porque Nieves le preguntó sobre el asunto, desmintiendo la versión de ella.

Marta Peñate ha pedido "respeto" para Lorenzo mientras hablaba: "¡Que te calles, pesada!", espetaba él reprochándole a ella como actuó cuando estuvo con Barranco tras su relación, algo que no ha sentado nada bien a Nieves: "Para ya, pasa página y déjame tranquila. No me juzgues más", respondía ella muy enfadada.

"Te pido que bajemos los decibelios"

En ese momento, Lorenzo ha perdido los nervios y ha comenzado a gritar, lo que ha provocado que la presentadora, Marta Peñate, haya tenido que parar la discusión entre ambos y pedirles que se respeten mutuamente: "Al final se pierde la razón por levantar la voz. Te pido que bajemos los decibelios", explicaba.