Lidia González 31 MAR 2026 - 12:15h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de lo mal que lo pasó cuando salieron a la luz sus mensajes con Barranco

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Nieves Tristán ha querido abrir su corazón después de todo lo que se ha dicho sobre ella durante los últimos meses para dar su versión de la historia. Después de contar su dura historia de vida y hablar de la ausencia de sus padres, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite los errores que cometió con Lorenzo. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtamd para confesarse como nunca y se sincera sobre su relación actual con él. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora, ha llegado el momento de que sea ella misma quien dé todas las explicaciones sobre los mensajes que se intercambió con Albert Barranco. La creadora de contenido se sincera sobre todo lo que pasó y asegura: “Lo hice muy mal”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha tenido un cara a cara con Helena Arauz, cuenta toda la verdad sobre lo que sucedió y cuenta cómo afrontó la situación: “No sabéis lo mal que lo pasé con ese tema”.

Nieves Tristán se sincera sobre su relación actual con Lorenzo y sus sentimientos por él

Después de contar todos los detalles sobre lo que realmente pasó entre ella y Albert Barranco y explicar lo mal que lo ha pasado por toda esta situación, Nieves Tristán se sincera sobre su relación actual con Lorenzo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para hablar sobre sus sentimientos por él y confesar cómo ha vivido los últimos meses junto a él: “Nos hemos hecho mucho daño”.