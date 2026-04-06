Lidia González 06 ABR 2026 - 15:06h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre el cambio que ha dado su vida tras tener a su hija Alma

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Mayeli Díaz ha querido sincerarse como nunca con todos sus seguidores para explicar todos los detalles sobre el momento que está viviendo en la actualidad. Después de sincerarse sobre su vida íntima tras el parto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo ha cambiado su relación con Álvaro Rubio desde que son padres. Sin cortarse y diciendo todo lo que piensa realmente, la influencer hace una reflexión sobre su relación. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Ha cambiado por completo”, asegura tajantemente la creadora de contenido. “No logramos sacar tiempo en pareja porque siempre está Alma”, explica el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, tras contar el duro momento que ha atravesado durante el primer mes de vida de su hija Alma. Los padres explican el giro radical que ha dado su vida y Mayeli reflexiona al respecto, desvelando si se sienten “más conectados” que antes de ser padres.

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Álvaro Rubio cuenta que se ha sentido “desplazado” tras el nacimiento de su hija

Álvaro Rubio ha querido explicar su realidad como padre y no ha dudado en contar cómo ha vivido el poco tiempo de vida que tiene su pequeña. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que se ha sentido “desplazado” tras el nacimiento de su hija. El creador de contenido ha tenido que lidiar con algunas situaciones que ha compartico, con total sinceridad, con todos sus seguidores: “Pasas a un segundo plano”.

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Mayeli Díaz se declara a Álvaro Rubio tras ser padres

Mayeli Díaz no ha perdido la oportunidad de confesar lo que siente por su pareja en este bonito momento que está viviendo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se declara como nunca a Álvaro Rubio tras ser padres y le dedica unas emotivas palabras: “Te amo con todas mis fuerzas, no me arrepiento de haberte elegido”. La influencer echa la vista atrás para recordar todos los obstáculos que han superado para llegar hasta el momento en el que se encuentran. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!