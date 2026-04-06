Lidia González 06 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo surgió este proyecto y cuándo va a salir al mercado

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Patri Pérez está muy emocionada de poder, de una vez por todas, gritar a los cuatro vientos cuál va a ser su nuevo proyecto profesional. Después de abrir las puertas de su nueva casa en plena reforma, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles de su nuevo negocio de apartamentos turísticos con Lester Duque. Muy contenta de poder compartirlo con todos sus seguidores, la influencer lo cuenta todo sobre su nuevo paso profesional en Lanzarote. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas sobre su nuevo reto laboral. Tras aclarar si ha estado con otras personas durante su separación, la influencer ha confesado cómo surgió la idea de dar este gran salto y qué es lo que van a ofrecer frente a sus competidores directos. “Recibimos mensajes diarios de gente que viene a la isla”, comienza asegurando Patri Pérez.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo de implicados van a estar implicados en este proyecto como, por ejemplo, si van a hacer las labores de limpieza o la entrega de llaves. La creadora de contenido desvela dónde van a anunciar sus viviendas vacacionales y en qué punto se encuentra este proyecto.

Patri Pérez anuncia la fecha de salida al mercado de su proyecto profesional

Patri Pérez ha resuelto todas las dudas sobre su negocio de apartamentos vacacionales con Lester Duque en Lanzarote, concretamente, a una de las más importantes. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la fecha de salida al mercado de su proyecto profesional y explica cómo va a ser. Además, la creadora de contenido muestra imágenes inéditas y desvela cómo va a ser la disposición de estos apartamentos. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!