Lidia González 06 ABR 2026 - 12:10h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra el estado en el que se encuentran sus apartamentos turísticos y desvela cómo va a ser la disposición

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Patri Pérez ha podido revelar el gran secreto que lleva guardando durante mucho tiempo y lo ha hecho por todo lo alto. Después de explicar en qué va a consistir su nuevo proyecto profesional, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña el negocio de viviendas turísticas que va a llevar a cabo con Lester Duque. En exclusiva, la influencer comparte todos los rincones de este apartamento, dentro de su propia casa. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, después de sincerarse sobre el problema que arrastra en su segunda maternidad, no solo ha mostrado el estado en el que se encuentra actualmente lo que van a ser las viviendas vacacionales, sino que también ha contado los detalles sobre la disposición de estos apartamentos. Aunque todavía queda “mucho trabajo por delante”, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene muy claro cómo va a ser la distribución: “Vamos a tener dos dormitorios y un sofá cama en cada apartamento”.

Patri Pérez aclara el problema de la intimidad en su casa con los apartamentos vacacionales

Sin ninguna duda, una de las principales preguntas a las que se ha querido adelantar la catalana ha sido relativa a cómo van a desarrollar su vida con tranquilidad con personas ajenas tan cerca de su hogar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara el problema de la intimidad en su casa con los apartamentos vacacionales. La creadora de contenido lo cuenta todo y muestra qué van a hacer para dividir los espacios. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!