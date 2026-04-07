Natalia Sette 07 ABR 2026 - 19:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' continua buscando solucionaes para la caída extrema de pelo que tuvo hace unas semanas

Keyla Suárez, de 'La isla de las tentaciones', presenta a su madre

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Keyla Suárez da un paso más en el problema que ha preocupado a todos sus seguidores en las últimas semanas. La soltera favorita de Adrián Blanch en ‘La isla de las tentaciones' ha vuelto a sus redes sociales para actualizar el estado de su calva y contar que ya ha acudido a una especialista capilar en busca de respuestas.

Después de mostrarse completamente desbordada al descubrir una calva en su cabeza , la influencer ha querido compartir cómo está afrontando este momento. “Hoy me dicen por qué se me está cayendo el pelo”, ha comenzado explicando, visiblemente nerviosa antes de entrar a consulta.

La canaria reconoce que está viviendo este proceso con sentimientos encontrados. “Por un lado estoy tranquila porque por fin me van a dar una respuesta, pero por otro lado estoy muy ansiosa porque me da miedo esa respuesta”, ha confesado. Una mezcla de alivio y miedo que refleja la importancia que tiene este tema para ella.

Keyla ha decidido documentar todo el proceso por si alguien en su comunidad de seguidores está pasando por lo mismo. “En esta mini serie de buscando soluciones vamos hoy a una doctora capilar”, ha confesado. Tras el susto inicial, lo primero que hizo fue comenzar a buscar un buen profesional que le transmitiera confianza.

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Antes de entrar a consulta, las dudas y el miedo se apoderaron de ella. “Estoy tan nerviosa que por un momento pensé en darme la vuelta pero estoy en buenas manos y tengo que ponerle solución a esto”, ha explicado. Finalmente, decidió seguir adelante y ponerse en manos de profesionales.

Durante la visita, la influencer ha enseñado parte del diagnóstico. “Aquí la doctora me estaba enseñando mi querida calva mientras me explicaba por qué había cabellos más finos y otros más gordos”, ha contado. Un detalle que apunta a que el problema podría estar relacionado con el ciclo de crecimiento del cabello.

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Aunque ha preferido no desvelar toda la explicación médica, todo indica que podría tratarse de alopecia areata. Se trata de una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en zonas concretas, formando parches o calvas. Suele estar muy relacionada con el estrés y, en muchos casos, es reversible con tratamiento.

Ahora, Keyla se muestra más tranquila al saber que está actuando. A pesar del impacto inicial, parece decidida a afrontar el problema con ayuda profesional. La influencer insiste en que lo importante es no ignorarlo y buscar soluciones cuanto antes. Un proceso que seguirá compartiendo paso a paso a través de sus redes sociales.