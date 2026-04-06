Natalia Sette 06 ABR 2026 - 19:07h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica una foto en la playa y recibe un aluvión de comentarios negativos por su físico

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Makoke vuelve a estar en el centro de la polémica. En medio del complicado momento judicial que atraviesa, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido unas imágenes en redes sociales que no han pasado desapercibidas. La colaboradora muestra su cuerpo en bikini y recibe una oleada de críticas.

La exconcursante de ‘GH VIP 6’ ha publicado dos fotografías disfrutando de un día de playa, acompañadas de un mensaje sencillo y positivo: “Día de playa, arena, sol y mi amor, ¿se puede pedir más?”. Makoke está feliz con su cuerpo, pues lleva un estilo de vida muy saludable y acude al gimnasio con frecuencia. Es por ello que no tiene miedo a mostrarlo. Sin embargo, la reacción de algunos usuarios no ha sido igual de amable.

Este episodio llega en plena actualidad mediática por el juicio que enfrenta a Makoke y a su expareja. Mientras tanto, la colaboradora sigue activa en redes, compartiendo su día a día con total normalidad, siguiendo con sus planes y viviendo momentos únicos junto a su futuro marido .

En las imágenes subidas a su página de Instagram, Makoke aparece posando en bikini en la playa. En una de ellas, de espaldas y apoyada en una roca. En otra, tumbada de lado sobre la toalla. Dos instantáneas veraniegas que, lejos de generar solo halagos, han provocado una avalancha de comentarios negativos.

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“Siempre dando la nota. Como vayas a la sombra se te va a caer todo”, escribe un usuario. “Si no enseña pasa desapercibida”, comenta otro. Tampoco han faltado mensajes más duros como: “No entiendo cómo nadie de su entorno más cercano le diga que por favor no haga más el ridículo” o “¿Y si enseñamos un poquito el cerebro?”.

Algunos comentarios incluso hacen referencia a su edad: “Se cree que tiene 20 años y es ya una señora mayor” o “Makoke, que ya se te descuelgan, no flipes”. Unos comentarios que reflejan la dureza con la que, en muchas ocasiones, se juzga la exposición pública en redes sociales. Si es verdad que la exconcursante de 'Supervivientes' tiene muchos fans que la han defendido, escribiendo mensajes de apoyo y halagando su cuerpo.

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"Estás guapísima Makoke ni caso a las tres chiflados me dan vergüenza las mujeres que critican a otra y ya quisieran ser como tú estás preciosa un cuerpazo", ha comentado una usuaria. Muchas otras admiran el cuerpo escultural que tiene para su edad y están de acuerdo en que debe mostrarlo a pesar de las críticas.

A pesar de todo, Makoke no ha respondido directamente a estas críticas. Fiel a su estilo, ha preferido centrarse en compartir momentos positivos de su día a día, sin entrar en polémicas ni justificar su contenido.