Compartir







La tensión entre Irene Rosales y Kiko Rivera ha estallado públicamente tras las últimas declaraciones del DJ, quien la acusaba indirectamente de infidelidad y de aprovecharse económicamente de la situación tras su separación. Sin embargo, Irene Rosales no ha tardado en responder de forma contundente, negando rotundamente dichas acusaciones y ofreciendo su versión de los hechos en su estreno como colaboradora de 'El tiempo justo'.

“Yo no he hablado mal de él en ningún momento”, asegura Irene, visiblemente molesta, al tiempo que desmiente que iniciara una nueva relación antes de la ruptura. Según explica, la versión de Rivera no se ajusta a la realidad y considera injusto que se la señale públicamente. “He sido una imbécil por aguantar tanto”, afirma, reconociendo que soportó situaciones complicadas durante su relación.

En cuanto al conflicto económico, Irene Rosales desmonta uno a uno los argumentos de su exmarido. Aclara que la vivienda en la que reside responde a un acuerdo por el bienestar de sus hijas y niega que viva a costa de él. “Yo pago los suministros”, insiste, asegurando tener pruebas de todos los pagos realizados, incluyendo luz, agua y teléfono.

"Me cortó el teléfono y no me avisó"

Además, denuncia episodios como la cancelación inesperada de su línea telefónica, que afectaba directamente a la comunicación con los centros escolares de las menores. Un gesto que califica de irresponsable y que, según afirma, evidencia la falta de consideración hacia ella. Pese a la dureza del enfrentamiento, Irene deja claro que no quiere entrar en una guerra pública. Su prioridad, subraya, son sus hijas y protegerlas de este conflicto mediático.

"Tengo la conciencia muy tranquila"

Joaquín Prat le ha preguntado sobre su relación con Guillermo tras las declaraciones de Kiko Rivera, en las que el cantante afirma que empezó con él antes de terminar con Kiko: "Eso es totalmente incierto. Tengo la conciencia muy tranquila. Yo he hecho las cosas como las tenía que hacer y me he enamorado cuando me tenía que enamorar. Ojalá hubiera llegado antes", confesaba ella.