Alberto Rosa 07 ABR 2026 - 18:30h.

Este hombre eslovaco de 62 años tiene -108 dioptrías, que le obligan a usar unas gafas especiales

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Jan Miskovic, un eslovaco de 62 años, es la persona con mayor miopía jamás documentada. Nada más ni nada menos que -108 dioptrías. Miskovic posee unas gafas especiales sin las cuales apenas sería capaz de distinguir y rostros.

"He ido acumulando problemas de visión desde que era niño: ambliopía, astigmatismo, estrabismo, queratocono y, sobre todo, una miopía evolutiva", contó Miskovic en una entrevista para el medio 'Points de vue'.

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Sus problemas de visión se agravaron cuando sufrió un accidente de moto acuática. “Evolucionaron muy deprisa, provocando lesiones traumáticas en ambos ojos”, añadió. En 2001, Miskovic ya tenía -45 dioptrías en cada ojo. A raíz del accidente, ha ido perdiendo entre cuatro y cinco dioptrías más cada año, hasta situarse en las -108 actuales.

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A pesar de su grave problema visual, Miskovic ha desarrollado una exitosa carrera profesional como fotógrafo deportivo y de eventos. Lo ha conseguido gracias a las gafas especiales que le diseñaron y por los avances tecnológicos en materia de fotografía digital, con los que puede fotografiar prácticamente sin ver.

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En la entrevista en ‘Points de vue’, confesó que no consigue ver “el sujeto en el visor de la cámara”. Pero cuenta que no es necesario ver, “basta con saber lo que se quiere fotografiar”, puntualizó.

"Sé muy bien dónde colocarme y cuándo pulsar el botón. Es una cuestión de experiencia y sensibilidad", añadió. "Mi percepción del entorno es diferente e intento liberarme de los límites que se imponen a las personas que gozan de buena visión".

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En su perfil de Instagram, Miskovic ha publicado numerosas fotografías en las que aparece con su cámara y sus gafas especiales. También tocando la batería. La de Jan es una historia de superación y determinación por conseguir los sueños que uno se marca en su vida.