Lorena Romera 07 ABR 2026 - 12:41h.

El finalista de 'Supervivientes' ha anunciado una feliz noticia que marca un antes y un después para él

Una psicóloga analiza el momento que atraviesa la relación de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

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Fabio Colloricchio ha utilizado sus redes sociales para comunicar una importante noticia. La pareja de Violeta Mangriñán, con quien es padre de sus dos hijas, Gala y Gia, ha hecho un inesperado anuncio con el que ha conseguido atraer la atención de sus seguidores, que solo en Instagram son más de un millón.

El argentino, de raíces italianas, lleva algunas semanas siendo el centro de todas las miradas. Todo se debe a las publicaciones que la valenciana comparte a través de las diferentes plataformas, donde deja claro que está esperando impaciente a que llegue su propuesta de matrimonio.

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Pero el que fuera finalista de 'Supervivientes' parece esquivar todas las indirectas -que son cada vez más directas-. En la última de ellas, la creadora de contenido ignoraba adrede las críticas que recibía su pareja para dejar claro que todavía no están unidos en matrimonio.

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Tras acudir al concierto de Rosalía, un usuario de las redes puntualizaba que ella "sí que es una artista" y recalcaba: "no como tu marido". Violeta Mangriñán, en lugar de defender a su chico, respondió con un: "yo no tengo marido". Una respuesta en tono de humor con la que la joven de 32 años volvía a hacer referencia a sus ganas de ver ese anillo de pedida.

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Pero Fabio Colloricchio continúa centrado en su carrera musical. En este sentido, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha anunciado una noticia que sus fans llevaban algún tiempo esperando. "Saco música desde 2020 y nunca me puse a trabajar en un proyecto de EP o disco ni nada", señala el argentino, refiriéndose a esos formatos de grabación musical que agrupan varias canciones.

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Según explica, desde los inicios de su trayectoria musical, optó por ir lanzando canciones sueltas. "Siempre saqué single a single porque me fluyó así, pero desde hace meses estoy trabajando en un EP histórico que hice con todo el cariño del mundo", ha anunciado Fabbio, como se le conoce a nivel artístico. "Muchas ganas de que lo escuchen ya", le ha dicho a sus seguidores, con quien ha celebrado esta nueva etapa de su carrera musical.