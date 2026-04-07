Lorena Romera 07 ABR 2026 - 11:08h.

La hija de Terelu Campos ha compartido unas imágenes durante su hospitalización en el cuarto mes de embarazo

Alejandra Rubio comparte unas fotos embarazada junto a Carlo Costanzia tras anunciar que esperan su segundo hijo

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Alejandra Rubio ha sido hospitalizada en el cuarto mes de su embarazo. La hija de Terelu Campos, que ha abandonado recientemente su puesto como colaboradora en 'Vamos a ver' tras sentirse "sobrepasada", ha explicado a través de sus historias de Instagram el motivo de este ingreso en urgencias. Aunque ya ha recibido el alta, la influencer y escritora -que lanzará su primera novela en mayo- reconoce que todavía está recuperándose de este bache de salud que ha empañado su Semana Santa.

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La joven de 26 años ha tenido un susto de salud que la ha llevado directa al hospital, cancelando algunos de los planes que tenía previstos. En estos últimos días, la pareja de Carlo Costanzia, también padre de su primer hijo, sorprendía con una inusual inactividad en redes sociales. Ahora, la sobrina de Carmen Borrego ha reaparecido haciendo referencia a este revés en pleno segundo trimestre de su embarazo.

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Con una imagen en la que la vemos durante esas horas de ingreso, con una vía intravenosa mediante la que le suministrarían la medicación correspondiente, Alejandra Rubio ha detallado el motivo de esta hospitalización. "No he estado subiendo gran cosa porque el Jueves Santo acabé tal que así", escribe, haciendo alusión a la estampa que le muestra a sus seguidores: en la sala de urgencias en la que permaneció bajo vigilancia médica y a la espera de que la medicación hiciese efecto para estabilizar su estado.

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Especialmente, teniendo en cuenta que Alejandra Rubio se encuentra en la semana 17 de gestación. El diagnóstico que le dieron tras someterla a pruebas fue una gastroenteritis, que ocurre cuando se inflama el revestimiento estomacal e intestinal. Puede ser de carácter viral o bacteriana y los síntomas más habituales son diarrea, vómitos, náuseas y dolor abdominal.

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"No recomiendo pillarla estando embarazada porque madre mía...", ha señalado la hija de Terelu Campos, desvelando públicamente este susto de salud y disculpándose con sus seguidores. Un ingreso que, además, ha sido el motivo por el que no puso asistir a la fiesta que organizaron Claudia Martínez y Mario González para conocer el sexo del bebé que esperan (una niña). "Por eso me he perdido el gender reveal de mi Claudia", se ha lamentado la influencer en este mismo storie en el que ha dado la última hora sobre su estado de salud.