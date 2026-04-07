Rocío Molina 07 ABR 2026 - 09:03h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han escogido una espectacular finca en Madrid para celebrar su 'gender reveal'

Claudia Martínez y Mario González anuncian el sexo de su primer hijo en común en un emotivo 'gender reveal'

Compartir







Desde que lo anunciasen la expectación ha sido máxima y el lugar ha resultado inolvidable y no ha dejado indiferente a nadie. Claudia Martínez y Mario González han celebrado su esperada fiesta de revelación de sexo del bebé que esperan en una espectacular finca en pleno Madrid, pero en un oasis alejado de todo.

La elección de los exconcursantes de 'Supervivientes' ha sido un enclave famoso por su organización de bodas y eventos que ha sido escenario de otras bodas de rostros conocidos de Telecinco como la de Fani Carbajo o de Marta López. El exclusivo complejo El Mirador de Cuatro Vientos y, en concreto, la Finca de las Palmeras ha sido el escenario donde la pareja ha compartido uno de los momentos más emocionantes de su vida.

Esta finca, conocida por su exuberante vegetación, por sus cascadas, senderos de piedra y por estar en un marco natural de jardines y un río ha permitido que los que fueran concursantes de 'La isla de las tentaciones' hayan conocido la feliz noticia de que están esperando una niña.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi reacciona al anuncio del embarazo de Claudia Martínez con Mario González

Así lo han descubierto de una original manera y con una cuidada decoración en tonos crema y melocotón y con un armario blanco como punto clave para averiguar su secreto y que ha contrastado con el verde intenso del entorno. El mismo color que el sofisticado y aplaudido look que ha lucido la influencer para un día tan importante para ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Distribuido todo en diferentes espacios, la pareja ha aprovechado para hacer algunas actividades, además de tener una zona chill out donde sus invitados se han fotografiado y han disfrutado de un catering que la misma finca les ha ofrecido. Todo un éxito en palabras de Claudia Martínez. "No sabéis qué lugar tan precioso, en serio".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con una capacidad como para trescientos cincuenta invitados y tres mil metros cuadrados de jardines, videomatón, photocall, rincón vintage y el elegido por Claudia Martínez y Mario González para la revelación del sexo, todo ha hecho posible que esta fiesta se haya celebrado en un paraíso y que todo haya salido perfecto para ellos, tal como han puesto en sus redes. Una jornada marcada por la alegría y que nada ha empañado, ni las críticas por lo ocurrido con su perro en el momento de la revelación del sexo.