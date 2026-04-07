Kiko Rivera revela por qué no puede tener hijos con Lola García y un experto le ofrece una solución

Kiko Rivera revela por qué no puede tener hijos con Lola García: "No puedo darle lo que ella quiere"
El ex de Irene Rosales ha explicado que no puede tener hijos con su novia, Lola García, y en 'Vamos a ver' le han ofrecido varias soluciones
Joaquín Prat, contundente con el comunicado de Kiko Rivera: “De lo que se queja Kiko es lo que él ha hecho con su madre”
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En su entrevista en '¡De viernes!', Kiko Rivera contó que su novia, Lola García, se lleva fenomenal con sus tres hijos - Francisco, fruto de su romance con Jessica Bueno, y Ana y Carlota, nacidas de su matrimonio con Irene Rosales -, pero que a ella le gustaría ser madre también. "Yo no puedo darle eso porque es que estoy operado", explicó el primo de Anabel Pantoja, que cree que, al escogerle pese a no poder tener hijos con él, su pareja actual le ha demostrado su enorme amor.
Un urólogo ha explicado en 'Vamos a ver' que la vasectomía puede ser reversible mediante una microcirugía llamada vasovasostomía: "Tenemos una solución y el porcentaje de éxito es bastante alto, del 80 o el 90% de los pacientes". Adriana Dorronsoro ha añadido que también podría llevarse a cabo una fecundación in vitro y le ha mandado un mensaje al ex de Irene Rosales: "Tienes varias opciones, todavía puedes ser padre con Lola".
Giovanna González se ha mostrado escéptica y ha explicado que cuando se hace "ese tipo de operación", se avisa de que es reversible: "No hay ninguna duda de que Kiko sabía la verdad, lo que pasa es que no le interesará". Y Patricia Pardo ha apostillado que hay otra opción, que es la de la adopción: "Se puede ser padre sin ser padre biológico".