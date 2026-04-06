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Tras su paso por '¡De viernes!' hablando de su exmujer Irene Rosales, a la que no dejó en muy buen lugar, Kiko Rivera ha recibido numerosas críticas y ha publicado un comunicado para pedir tranquilidad.

Joaquín Prat ha reaccionado al último comunicado de Kiko Rivera en 'El tiempo justo': "Está en su derecho de tomar medidas legales siempre y cuando los ataques sobrepasen los límites de la legalidad, pero aquello de lo que se queja Kiko es lo que él ha hecho con su madre, con su tío, con sus hermanos y con sus respectivas parejas. Ahora le ha tocado a Irene y, ojalá no, pero también le tocará a Lola".

Joaquín Prat: "Kiko, entre otras cosas, vive de esto"

Además, añade: "Kiko, entre otras cosas, vive de esto. No es una crítica a Kiko, pero Kiko juega a este juego y, por lo tanto, es normal que le sienten mal algunas de las críticas que recibe después de las críticas que él hace".

El comunicado completo de Kiko Rivera en Instagram

En el comunicado Kiko explicaba: "De verdad… ya está bien. Lola y yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto y ataques personales que, sinceramente, no me merezco… y que nos están destrozando por dentro.

Porque esto ya no va de críticas. Esto va de señalar, de machacar, de hacer daño sin ningún tipo de límite… como si no fuéramos personas, como si no tuviéramos corazón, como si no sintiéramos.

Vivimos en una sociedad donde algunos pueden decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran… pero cuando uno intenta defenderse, explicar su versión o simplemente decir cómo se siente, entonces se le crucifica.

Y sí… lo digo yo el primero. He perdido las formas. Pero ¿sabéis por qué las pierdo? Porque lo que está pasando es profundamente injusto conmigo y con lola… pero sobre todo porque está afectando a lo más sagrado que tengo en esta vida: mis hijas.

Y eso… eso me rompe por dentro. Eso me puede. Eso hace que a veces no sea capaz de mantener la calma. Soy humano. No soy perfecto. Y cuando ves que se está haciendo daño a tu familia, a tus hijas… duele de una manera que no se puede explicar.

Así que sí… he perdido los papeles. Pero eso no me quita ni un ápice de razón. Ni justifica todo el odio que estamos recibiendo. Porque lo que estamos viviendo no es normal. Es un acoso constante, un juicio público donde parece que todo vale contra nosotros.

Este viernes vuelvo a televisión. Y lo único que quiero es poder hablar, explicar cómo me siento, intentar hacerlo con calma… sin perder los papeles. Pero diciendo TODO lo que tengo que decir. Porque ya está bien de callar. Ya está bien de aguantar. Si lo que voy a decir no gusta… no es mi problema. Yo ya no me voy a callar más.

Y a partir de este momento, cualquier ataque que cruce los límites legales… se va a tratar como lo que es. Ha llegado el momento. De decir la verdad. De que cada uno asuma su responsabilidad. Porque las máscaras las máscaras ya se están cayendo".