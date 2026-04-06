Asun Chamoso 06 ABR 2026 - 04:30h.

La obra, restaurada en el Museo Reina Sofía, se exhibirá hasta el 13 de septiembre

Formará parte de la exposición titulada 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí'

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GironaLa Casa Natal Salvador Dalí de Figueres, Girona, exhibe hasta el 13 de septiembre una obra excepcional del artista: un biombo de motivos orientales que pintó a los 19 años de edad. Ha regresado para ser uno de los protagonistas de la exposición 'Un sueño oriental. Exotismo y modernidad en el joven Dalí'.

A principios de los años veinte del siglo pasado, Salvador Dalí reutilizó un viejo cortaviento de su padre para crear una obra que destaca tanto por su formato poco habitual como por los motivos de inspiración oriental.

El biombo, de 168,8 x 218 centímetros, fue adquirido y restaurado, en un largo y complejo proceso, por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que lo ha prestado para su exhibición en la casa natal de Dalí en Figueres.

Ahora, el espacio museístico y centro de interpretación creado en el inmueble donde el artista vivió sus primeros años de vida, lo exhibe por primera vez.

Obra de juventud

El biombo, que se ha exhibido solo una vez anterior en Cataluña, forma parte de la producción primeriza de Dalí, lo que lo convierte en una obra todavía más excepcional. A pesar de la imposibilidad de saber con exactitud la edad que tenía Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) al crear la obra, es indiscutible que forma parte de su producción temprana.

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Tomando como soporte un viejo biombo de su padre, un joven Dalí lo decoró con una muchedumbre de figuras chinas, hombres y mujeres que sostienen los típicos abanicos orientales utilizados en entornos artísticos y culturales; pájaros y farolillos de colores.

Una iconografía poco convencional que evoca las influencias foráneas que ya empezaba a recibir el artista. Se trata de la primera aproximación del pintor al arte decorativo. Dalí creó la obra cuando todavía no había iniciado la exploración de un lenguaje onírico.

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El biombo decorado formó parte del contexto familiar de Dalí, en una época en la que el artista exploraba las diversas posibilidades artísticas, inquieto por encontrar un lenguaje pictórico propio. La obra guarda paralelismos con los colores vivos e intensos de los temple que realizó a principios de los años veinte, una técnica pictórica que también se encuentran en los pigmentos del biombo.

También esta obra se encuentra conectada en un entorno figuerense al que llegaban las influencias orientales como, por ejemplo, la actuación de la bailarina Carmen Tórtola Valencia en la ciudad en 1920 y a la que el artista pudo asistir.

En 1964, la hermana del pintor, Anna Maria Dalí, vendió el biombo al artista y coleccionista de Mollet del Vallès Joan Abelló. Esta obra de juventud fue adquirida por varios particulares hasta que, en 2024, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía la compró en una subasta. En colaboración con el Ayuntamiento de Figueres y la Fundació Gala-Salvador Dalí, el biombo fue restaurado por el mal estado de la tela, los pigmentos y la misma estructura.

Orígenes creativos

Una intervención integral que permitió conocer más de cerca las técnicas pictóricas de un joven Dalí. En la presentación de la exposición, su comisario, Ricard Bru, ha explicado que la decoración del biombo muestra a un joven artista "que quizá no tenía el camino aún muy claro y que miraba a fuentes diversas".

Su exhibición temporal en la Casa Natal Salvador Dalí de Figueres contribuirá a enriquecer el relato museológico sobre los orígenes creativos del artista y a ofrecer al público una mirada menos conocida, pero fundamental, de su universo y su relación con Figueres y Empordà, donde llegaban las influencias internacionales.

A la presentación han asistido la concejala de Cultura y Patrimonio, Mariona Seguranyes; el director del equipamiento, Eduard Bech-Vila; y el comisario del proyecto, Ricard Bru. Y también las restauradoras del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Eugenia Gimeno Pascual y Keti Nikolaeva Kodova.