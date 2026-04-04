Redacción Cataluña 04 ABR 2026 - 05:30h.

El estudio de la conselleria de Cultura confirma que Gaudí fue el autor del proyecto pero no lo llegó a construir

Sale a la luz el que podría ser el primer vídeo en el que se ve a Antoni Gaudí: asistía a una boda en Barcelona en 1922

Compartir







BarcelonaA la obra del arquitecto Antoni Gaudí hay que sumar un edificio más. Es el Xalet del Catllaràs, en La Pobla de Lillet (Barcelona). Un estudio del Departamento de Cultura confirma que fue el autor del proyecto porque tiene metodologías y técnicas singulares de Gaudí.

La investigación la ha dirigido Galdric Santana profesor de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) y se enmarca dentro de la celebración del Año Gaudí.

PUEDE INTERESARTE Curiosidades sobre la Sagrada Familia que pocos conocen

El edificio, situado en un entorno boscoso de La Pobla de Lillet, era atribuido al arquitecto catalán. Gaudí nunca reivindicó su autoría de forma pública porque la obra no se ejecutó según el proyecto que él había diseñado.

El proyecto de Xalet de Catllaràs se sitúa en un intervalo máximo entre 1901 y 1908, coincidiendo con la construcción de la fábrica Asland, y durante este periodo era habitual que los arquitectos no firmasen sus obras si no se ejecutaban fielmente al proyecto original, en una época en que Gaudí estaba trabajando de forma simultánea en varios proyectos del empresario Eusebi Güell.

PUEDE INTERESARTE La Sagrada Familia celebra los 100 años de la Torre Bernabé: el único campanario que Antoni Gaudí vio culminado en vida

Investigación

El informe dirigido por Galdric Santana es resultado de análisis documentales y de construcción con evidencias geométricas, estructurales y de composición. El autor del trabajo concluye, tras revisar documentos y fotografías, que Gaudí hizo el proyecto pero no llegó a dirigir la construcción del Xalet del Catllaràs. Una obra que fue modificada y perdió el sentido formal y estructural inicial. Juli Batllevell, un colaborador de Gaudí, podría haber ejecutado la obra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros aspectos que refuerzan la autoría de Gaudí serían el uso de una bóveda de rincón de claustro anexa al Xalet, actualmente desaparecida, con una tipología constructiva propia de Gaudí, así como el acceso entre habitaciones mediante el uso de distribuidores a 45 grados, característico del arquitecto.