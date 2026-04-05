Ayuso califica de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" del traslado del 'Guernica' a Euskadi

Aitor Esteban responde a Ayuso que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" para un traslado temporal del 'Guernica' de Picasso a Euskadi.

En redes sociales, Ayuso se ha referido a esta reclamación y, en concreto, a la postura expresada por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que considera que ese traslado temporal de ese cuadro al Museo Guggenheim es "posible" y que es cuestión de "voluntad política".

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Ayuso añade que las pretensiones nacionalistas son "ciegas, absurdas, catetas"

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado.

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"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla", afirma Ayuso ante esa petición. A este mensaje, Isabel Díaz Ayuso añade que las pretensiones nacionalistas son "ciegas, absurdas, catetas" y cree se trata de "un burdo negocio político".

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La respuesta de Aitor Esteban a Ayuso

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurando que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

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En redes sociales, el líder jeltzale se ha referido a la reacción de Ayuso a sus palabras, en las que Esteban aseguraba que es posible ese traslado y que "solo era cuestión de voluntad política".

Tras las críticas, Esteban ha respondido a Ayuso que la memoria histórica no es compatible "con la catetada" de que la principal reivindicación nacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "tomarse una caña en una terraza".