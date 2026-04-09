Rocío Molina 09 ABR 2026 - 10:20h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha contado qué asignatura tiene pendiente y qué carrera universitaria quiere estudiar

Noemí Salazar abre las puertas de su espectacular casa tras sus incontables reformas: su nuevo salón, vestidor y jardín con piscina

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Noemí Salazar, conocida por su paso por 'GH VIP' y 'Los Gipsy Kigs' ha abierto su corazón sobre la situación económica que atraviesa y las nuevas metas que tiene. La influencer de 33 años, que montó su imperio con productos cosméticos de cero, tiene otros objetivos en mente. A pesar de todo lo que ha conseguido hasta ahora, la hija de Raquel Salazar quiere seguir orientando su camino y ha confesado en una entrevista para la revista 'Diez Minutos' la asignatura que tiene pendiente y que no descarta hacer en un futuro: la carrera que quiere estudiar.

Después de abrir las puertas de su casa reformada por completo y hacer balance de todo lo que ha conseguido hasta ahora, Noemí Salazar admite que está en un buen momento. Atrás quedaron sus inicios en Youtube hace nueve años que ahora mira con nostalgia: "Yo empecé hace nueve años en YouTube sin tener ni idea. La gente de mi entorno se extrañaba que me hiciera fotos todo el rato. Pensaban que era una ridiculez porque estaba casada. Pero siempre he contado con el apoyo de Antón. Cuando hice mi marca de cosméticos, no vio mal que invirtiera los 6.000 euros que teníamos ahorrados. Se me dio muy bien porque en 24 horas vendí todos los labiales y tripliqué el dinero", ha recordado.

Pero a pesar de ese éxito y de todo lo que ha crecido como influencer, la que fuera exconcursante de 'GH VIP' tiene una espinita clavada, tal como ahora ha confesado. Antes de convertirse en empresaria y cuando ni siquiera soñaba con ser famosa, Noemí Salazar pensó y fantaseó con estudiar Arte Dramático. Una carrera frustrada que ya no entra en sus planes. La creadora de contenido ahora descarta esta opción y ha confesado por primera vez los estudios que no descarta comenzar en un futuro.

A raíz de hablar de lo que quiere para su hija Mimi, la integrante de 'Los Gipsy Kings' ha revelado este plan que tiene. "Yo no tuve la oportunidad. Yo lo dejé cuando terminé la ESO y me arrepiento mucho. Me gustaría estudiar Periodismo. No descarto en un futuro", ha admitido, aunque ahora lo vea más difícil por el estar con la crianza de sus hijos pequeños, su trabajo como influencer y de ama de casa.

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Aunque actualmente en su situación y con el cuidado de sus hijos, este plan dice que no puede ser inmediato, la exconcursante de 'GH VIP' no descarta matricularse en un futuro. Noemí Salazar entiende la formación como una oportunidad y, si en su momento no la pudo aprovechar, cada vez la tiene más presente de cara a un futuro.