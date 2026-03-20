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Denuncia Noemí Salazar

Noemí Salazar denuncia haber vivido barreras y prejuicios de las marcas por ser gitana: "Me he sentido excluida"

Noemí Salazar denuncia barreras y prejuicios de las marcas por ser gitana
Noemí Salazar, de 'Los Gipsy Kings' y exconcursante de 'GH VIP'. Getty Images
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Noemí Salazar ha hablado alto y claro en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid al que ha sido invitada. Entre la exconcursante de 'GH VIP y la diseñadora nació una amistad a partir de un enfrentamiento que tuvieron por unas desafortunadas palabras de esta última sobre los gitanos. Motivo por el que la influencer ha sido invitada y se ha sincerado, denunciando haber vivido barreras y prejuicios de las marcas por ser gitana.

La conversación de Noemi Salazar con Agatha Ruiz de la Prada tras su comentario sobre los gitanos
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El verla asistir a este desfile después de la polémica que tuvo con la diseñadora ha hecho que los periodistas le pregunten qué tipo de relación tienen y ha surgido este tema tan delicado para la integrante de 'Los Gipsy Kings'.

"En alguna ocasión me he sentido excluida con marcas. He leído mails que decían que, simplemente por ser gitana, mi perfil no encajaba", ha confesado Noemí Salazar, subrayando algunas de las dificultades que se ha encontrado en el camino.

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El ver esto por escrito o escuchar que al ser gitana no querían algo así son palabras que a la exconcursante de 'GH VIP' le han dolido mucho y ha aprovechado este altavoz para pedir justicia y enorgullecerse de sus raíces. "Ser gitana no es nada malo, al revés", ha expresado, indicando que el arte no tiene que ver con etiquetas.

Noemí Salazar abre las puertas de su vestidor de princesa de cuento
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"Hay frases que ya no se deben de decir. Igual que se ha evolucionado mucho en frases machistas, en frases homófobas, también hay que hacerlo con la cultura gitana", ha reivindicado Noemí Salazar por algunas de las malas experiencias que ha pasado y que no le gustaría revivir.

Y un ejemplo de profesionalidad y de entendimiento después de todo lo que vivieron es su relación y el motivo de su asistencia al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. El pasar de enemistarse hacia una amistad es algo que a la influencer le alegra y ahora siente verdadero afecto por la diseñadora.

"Fue un amor y yo sé desde el primer momento que ella no lo hizo con esa intención porque ha tenido una relación muy estrecha con nosotros, pero ha sido la verdad que súper mona y desde ahora pues somos amiguísimas", ha dicho de la exconcursante de 'Bailando con las estrellas" a la que ha ido a apoyar en un día importante para su trabajo.

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