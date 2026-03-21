Equipo Outdoor 21 MAR 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'GH VIP', junto a su familia, ha tenido la oportunidad exclusiva de cruzar las puertas del Reino de Arendelle en Disneyland París antes de su apertura oficial al público

La gran fiesta de cumpleaños de Noemí Salazar para su hijo: cierra un parque de bolas y lo llena de superhéroes

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Noemí Salazar, junto a su familia, ha tenido la oportunidad exclusiva de cruzar las puertas del reino de Arendelle en Disneyland París antes de su apertura oficial al público. La exconcursante de 'GH VIP' y reina del "brilli-brilli" ha compartido a través de su perfil de Instagram el exclusivo privilegio de pasear por las calles de Frozen "prácticamente solos", una frase que resume a la perfección el sueño de cualquier fan.

El próximo 29 de marzo, esta nueva área abrirá por fin sus puertas al público general en París, convirtiéndose en la pieza clave de la gran expansión del parque. Este espacio pasará muy pronto a llamarse Disney Adventure World, dejando atrás el nombre de Disney Studios como parte de una transformación histórica que traerá, poco a poco, nuevos mundos mágicos.

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A través de las fotos que ha publicado la exconcursante de 'GH VIP', sus seguidores han visto a toda la familia, pero especialmente a los más pequeños de la casa, Mimi y Antoñito, disfrutar de un entorno nórdico impecable con todos los detalles, bajo la imponente silueta del castillo de Elsa.

Para Noemí, esta ha sido la oportunidad perfecta para vivir la magia en su estado más puro. Sin las aglomeraciones habituales, las colas interminables o el ruido constante de las multitudes, los Salazar han podido exprimir cada rincón de Arendelle e incluso interactuar con personajes icónicos como Mickey Mouse. Todo un privilegio por el que se ha sentido especialmente agradecida.

Han paseado por la plaza del pueblo, probado los dulces temáticos y subido a las atracciones estrella sin esperar ni un solo minuto. La exparticipante de 'Los Gipsy Kings' ha confesado muy emocionada: "De verdad que parece que estás dentro de la película". Para cerrar la jornada, los fuegos artificiales nocturnos fueron la guinda del pastel, un espectáculo que, en palabras de la influencer, fue "de esos momentos que te ponen la piel de gallina".

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Tras este viaje, Noemí Salazar y su familia regresan a España con un muy buen sabor de boca, especialmente los más pequeños, que vuelven llenos de ilusión después de haber vivido, posiblemente, una de las mejores experiencias de su infancia.