Rocío Molina 08 ABR 2026 - 12:46h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha redefinido muchas ideas y hecho distintos cambios en su casa: su espectacular resultado

Noemí Salazar denuncia haber vivido barreras y prejuicios de las marcas por ser gitana: "Me he sentido excluida"

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Tras un tiempo en el que le ha dado muchas vueltas y ha pensado minuciosamente cómo dar un nuevo aire a su vivienda, Noemí Salazar ha abierto las puertas de su espectacular casa tras sus últimas reformas. La que fuera concursante de 'GH VIP' es una mujer inquieta a la que le gusta el cambio y no ha escatimado en detalles a la hora de transformar muchos de los rincones que ahora ha enseñado a la revista 'Diez Minutos' en la entrevista que les ha concedido. En concreto, destaca el nuevo aire que ha dado a su salón, a su vestidor, el jardín con piscina o la transformación del sótano y el cuarto de juegos de sus hijos.

La reina del 'brilli-brilli' no le tiene miedo a las obras. "No me acuerdo ya todas las que he hecho. Prefiero una reforma a un bolso caro", ha admitido a esta cabecera y el mejor ejemplo es el lavado de imagen que tienen muchas de las estancias de su casa. Si durante un tiempo el dorado fue el tono estrella de su salón eso ya forma parte del pasado con los cambios que ha hecho y de los que presume ahora. Apostando por un diseño minimalista, muebles de madera lacados en blanco y un sofá en color beige, la integrante de 'Los Gipsy Kings' ha conseguido el efecto acogedor que quería para esta estancia.

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Para lograr este cambio y quitar "el batiburrillo" que había, la influencer ha utilizado planos en 3D para diseñar el espacio y una de sus novedades han pasado por la adquisición de placas decorativas blancas que simulan mármol. Además, para dar un toque más acogedor a este espacio de la casa, Noemí Salazar ha utilizado luces led integradas entre las placas y las puertas de los muebles, aportando también puntos de luz artificial dentro del salón.

La transformación y orden minucioso de su vestidor

Si hay un lugar que se ha convertido en el favorito de la empresaria es su vestidor de ensueño. La hija de Raquel Salazar tenía claro que a este espacio había que darle una nueva imagen y orden. En este cuarto nada está al azar para optimizar el espacio: desde la organización de prendas por tipo y colores hasta su técnica de doblado vertical que ella misma ha llegado a explicar en sus redes.

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Hecho totalmente a medida y aprovechando cada esquina desde el suelo hasta el techo, la exconcursante de 'GH VIP' ha encontrado la fórmula perfecta para poder tener controlada sus montañas de ropa. Con su zona de camisas, faldas o zapatos en concreto no hay opción para la pérdida. Su objetivo tras esta reforma ha sido ganar funcionalidad y la comodidad a la hora de preparar cualquier outfit.

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Ha incorporado una cocina exterior a su zona de jardín y piscina

Después de la pandemia, Noemí Salazar tenía claro que la casa a la que se mudase tenía que tener una zona exterior. Y, al mudarse hace cinco años le ha ido haciendo distintas incorporaciones a su jardín y piscina hasta lograr el resultado deseado. Su sueño de comprarse una casa con jardín y piscina lo hizo realidad y como le gusta hacer tanta vida en este espacio entre sus novedades destaca la cocina exterior que se ha animado a montar.

Con una zona chill out y su piscina, aunque en su urbanización hay otra piscina comunitaria aún más grande, la integrante de 'Los Gipsy Kings' le ha dado una importante vuelta a un pasillo en el que acumulaba diversos objetos y que ahora es una cocina auxiliar, equipada con barbacoa y mucho espacio de almacenaje. Esto le ha dado todavía más vida al exterior y en verano "aquí me paso la vida, haciendo comiditas y disfrutando con la familia", explicó hace unos meses.

El cambio radical del sótano y cuarto de juegos

Pero si hay una estancia a la que Noemi Salazar ha dado una nueva vida y utilidad, esa, sin lugar a dudas por las imágenes, ha sido al sótano. Esta era un área que tenía inutilizada y que ahora luce totalmente diferente tras sus reformas. Esta estancia de su casa resulta ahora un espacio multidisciplinar compuesto por otro salón para reuniones con amigos, una cocina y, ¡hasta una lavandería privada!

Siguiendo esa estela de adaptar nuevas necesidades a su casa y al haber dado diferentes utilidades prácticas al sótano, la influencer y mujer de Antón Suárez ha convertido el cuarto de juegos de sus hijos en un trastero totalmente organizado.

El icónico columpio, castillo, trono y montones de peluches forman parte de una etapa y al hacerse su hija Mimi más mayor y cada uno tener su propia habitación, esta ha quedado relegado aun cuarto de almacenar, todo lleno de estanterías y con más de 50 cajas organizadoras. Una serie de cambios que, seguramente, no sean los últimos de su espectacular casa que ha mostrado.