Ana Carrillo 10 ABR 2026 - 17:46h.

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Esta semana se han publicado unas fotos de Isa Pantoja disfrutando de las procesiones de Semana Santa junto a sus hijos y su madrina, María del Monte, con la que ha estrechado lazos, según Sandra Aladro, a raíz del duro relato que la exconcursante de 'Supervivientes' hizo de lo vivido en Cantora durante su adolescencia. Desde 'El tiempo justo' se han puesto en contacto con la que fuera niñera de Isa, Dulce Delapiedra, que fue durante los años posteriores a su mayoría de edad su mayor apoyo para conocer su opinión sobre estas fotos y el estado de su relación actual.

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La catalana ha reconocido que hace ya "un poquito" que no ve a su "niña" ni a Albertito, el hijo que Isa tiene en común con Alberto Isla, del que es madrina: "Como se quedó embarazada tan jovencita, me quedé por cuidarla, por protegerla, por no dejarla sola con esa familia si es que se puede llamar familia".

"Ahora es ella la que te cuida a ti, ¿no?", le ha preguntado el reportero de 'El tiempo justo', ante lo que Dulce ha contestado: "No, yo estoy solita porque ella está muy liada y ya ha formado su familia más madura". Pero ha sido entonces cuando el periodista le ha recordado que la hermana de Kiko Rivera sí que "ha tenido tiempo" para ver esta Semana Santa a María del Monte; un comentario ante el que Dulce ha colgado el teléfono.

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En el vídeo que encabeza este artículo tienes las declaraciones de Dulce Delapiedra al completo y la opinión sobre ellas de los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco, ¡dale al play!