Ana Carrillo 09 ABR 2026 - 19:32h.

Compartir







Irene Rosales está feliz al lado de su nuevo novio, un empresario sevillano llamado Guillermo, con el que ha explicado en 'El tiempo justo' que se besó por primera vez a finales de septiembre, un mes después de su separación con Kiko Rivera y con el que por el momento, a sus 34 años y con dos hijas de 10 y 8 años, no se plantea tener hijos.

El motivo por el que no quiere dar ese paso con su pareja lo ha dado en el programa: "A mí me gustaría disfrutar del momento sin pensar en el futuro ni en hijos ni en casamiento". "Pero si viniesen con Guillermo estarías feliz, ¿no?", le ha preguntado entonces Leticia Requejo, pero Irene se ha mantenido convencida de su decisión: "No, no, perdona, feliz no, yo ahora quiero disfrutar de mí".

La exconcursante de 'GH DÚO' también ha reaccionado a las declaraciones que Kiko hizo en '¡De viernes!' acerca de la imposibilidad de tener hijos con su nueva novia, Lola García, que desea ser madre. Él alegó que no puede cumplir su deseo por la vasectomía que se hizo en el pasado, pero en 'El tiempo justo' han comentado que esa operación es reversible y que sí que podrían dar el paso de ser padres. La opinión de Irene, en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

¿Qué opina del papel de Lola en su conflicto con Kiko?

Irene Rosales ha hablado de Lola en otro momento del programa, cuando Alexia Rivas le ha preguntado si no le parece curioso que a raíz de la relación de Kiko con la bailarina él haya cambiado de opinión en muchas cosas, como el acuerdo que tenían por sus hijas o la buena relación que existía entre ellos.

Y le ha confesado a Joaquín Prat que, como hizo Jessica Bueno, ella también se ha puesto en contacto con su ex para comentarle que su deseo es que acabe el conflicto mediático que mantienen:

Los motes que le puso Isabel Pantoja

La sevillana también ha revelado la lista de motes que le puso la que fue su suegra durante once años, Isabel Pantoja, con la que al principio tenía una buena relación que se acabó rompiendo. Y ha reaccionado a las declaraciones que Jessica Bueno hizo sobre Kiko Rivera ayer en 'El tiempo justo', donde aseguró que el DJ debería tener respeto por Irene porque es la madre de sus hijas y donde comentó que su intención no es unirse a ella para ir contra de su ex.