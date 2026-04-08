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Las imágenes de María del Monte e Isa Pantoja juntas en Semana Santa siguen dando de qué hablar. Pese a que la primera aclara que no va a dar muchos detalles de la reunión, hemos podido saber qué hay detrás de este reencuentro.

La periodista Sandra Aladro aclara cuál es el origen de la nueva unión entre ambas. "Hay un punto de inflexión que hace que se produzca esa imagen", comenta la informadora en 'El tiempo justo'. Esa cuestión a la que se refiere no es otra que el día en que Isa Pi decidió contar sus vivencias en Cantora en el programa '¡De viernes!', con el terrible episodio de la manguera.

¿De dónde viene el nuevo acercamiento?

"Esa hace que María del Monte levante el teléfono y la llame muy afectada", explica Sandra Aladro. Al parecer, del Monte "no era conocedora de su sufrimiento" y le hizo saber "que estaba ahí para lo que necesite".

Desde ese instante -finales de 2024-, una y otra empiezan a acercarse de nuevo. Isa Pi termina presentándole a sus dos hijos y parece que quiere "recuperar el tiempo perdido".

Digamos que, en palabras de la periodista, para Isa Pi María del Monte ha sido "una figura que nunca le ha dejado de recordar que está ahí".