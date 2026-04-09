Ana Carrillo 09 ABR 2026 - 18:41h.

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Irene Rosales ha revelado en su segunda tarde como colaboradora en 'El tiempo justo' que le ha enviado un mensaje a Kiko Rivera para comunicarle su intención de ponerle fin a su conflicto mediático y se ha mojado sobre el papel que cree que tiene la novia de su ex, Lola García, en este asunto. En su conversación con Joaquín Prat, César Muñoz y los colaboradores también ha desvelado qué motes le puso la que fue su suegra, Isabel Pantoja, y ha reaccionado a las declaraciones que Jessica Bueno, la madre del otro hijo de Kiko Rivera, hizo sobre el DJ.

Antonio Rossi ha explicado que durante años le ha ido diciendo a Irene qué motes le adjudicó la tonadillera y la colaboradora ha asegurado que los tiene todos presentes, desvelando la lista, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. "No me han ofendido ninguno porque en ningún momento me he sentido nada de eso", ha añadido la sevillana, ante lo que Joaquín Prat ha comentado: "Tiene mucho tiempo libre para poner tantos libres... También tenemos motes todos los de Telecinco, ¿no?".

Esa pregunta se la ha dirigido a Rossi, que ha confirmado que así es. Ha sido entonces cuando César Muñoz ha preguntado si él, como fichaje más reciente de la cadena, también tiene uno y, tras las risas de todos, le han puesto un vídeo a Irene de las declaraciones que ayer hizo Jessica Bueno acerca de Kiko Rivera: contó que le había llamado porque no le habían gustado nada sus declaraciones en '¡De viernes!', pero que no pretendía aliarse con Irene en contra del DJ.

Irene se ha mostrado de acuerdo con Jessica en que no quiere que aumente el conflicto con su ex y ha explicado que es cierto que no son amigas, pero que no le importaría compartir tiempo con ella en quedadas entre colaboradores de 'El tiempo justo' ahora que comparten puesto de trabajo o que, incluso, está dispuesta a quedar con ella si sus hijas, Ana y Carlota, organizan algún plan con su hermano mayor, Francisco, que es el primogénito de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

¿Quiere tener hijos con Guillermo?

La que fuera concursante de 'GH DÚO' también ha aclarado por qué quiere ser ahora madre de nuevo a sus 34 años junto a su nuevo novio, Guillermo, y ha reaccionado a las declaraciones de Kiko Rivera contando que no puede cumplir el deseo de ser madre de Lola García porque se hizo una vasectomía.