Rocío Molina 10 ABR 2026 - 13:15h.

Manu, el hermano de Alba Díaz e hijo de Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés', ha sido intervenido tras un percance

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El hermano de Alba Díaz ha sido operado recientemente tras sufrir un percance. Así lo ha explicado su madre Virginia Troconis después de pasar momentos de "preocupación" y de gran incertidumbre estos días. La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' lo ha compartido a través de sus redes para desahogarse.

Según ha relatado la modelo, la vuelta a la rutina tras las vacaciones de Semana Santa ha traído "mucha tensión" en su casa por la operación a la que ha tenido que someterse Manu, el hijo mayor de ella y del torero y hermano de la influencer Alba Díaz.

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Una situación que ha tenido a la familia en vilo tras el susto inicial y la decisión médica que han adoptado. Sin especificar mucho más acerca de esto, Virginia Troconis ha destacado que la intervención ha sido un éxito y eso le ha animado a dejar Madrid para atender un compromiso profesional en Sevilla.

"Han sido unos días de mucha tensión y de mucho estrés", ha asegurado Virginia Troconis, apostillando que esta 'racha' ha llegado después de "unos días muy bonitos", tal como ha recalcado y después ha hecho una reflexión.

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Más allá del incidente médico, la modelo ha asegurado que han disfrutado de momentos especiales en familia y rodeados de amigos, apreciando los pequeños detalles de los que ha sacado en claro una reflexión.

"Viviendo el momento y disfrutando al máximo. Siempre hay que decir sí a todo y disfrutar del momento. Disfrutar de la compañía, de los pequeños detalles que, de verdad, valen mucho", ha escrito, sacando el lado positivo frente a los miedos y momentos de incertidumbre que también ha pasado la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés'.

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Por su parte, Alba Díaz, que también ha estado muy pendiente de su hermano Manu al que está muy unida, ha resaltado otro momento feliz que ha surgido en medio de este susto familiar. La influencer ha felicitado a su novio tras hacer su primer concierto en La Riviera y sumar otro éxito a su carrera de músico.

"Estoy tan orgullosa de ti... Enhorabuena por tu primera Riviera. A sumar y a seguir", ha escrito la creadora de contenido en sus historias de Instagram.