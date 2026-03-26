Rocío Molina 26 MAR 2026 - 18:15h.

La diseñadora ha sorprendido con su debut como compositora musical en el segundo trabajo de Marcos Terrones, novio de Alba Díaz

Alba Díaz comparte imágenes de su doble celebración: la curiosa coincidencia de su vida

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Vicky Martín Berrocal es una mujer todoterreno que se atreve con todo. La mejor prueba es que la televisiva soñó con ser diseñadora y ha celebrado ahora una década de la trayectoria de su firma de moda y no es lo único que tiene que celebrar. La empresaria y madre de Alba Díaz ha conseguido un nuevo hito al adentrarse en el mundo de la música. La exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha estrenado como compositora musical, dentro del proyecto de su yerno, el artista Marcos Terrones, conocido como Marquitos.

La empresaria, que acaba de cumplir 53 años, ya puede poner en su currículum una participación nueva y con gran éxito en el mundo musical. Vicky Martín Berrocal se ha materializado en 'Rabia', una pieza incluida en 'Alma de cántaro', el segundo trabajo del productor. Una pieza que no sigue una estructura convencional. sino que funciona como un interludio narrativo al que la andaluza pone garra en su interpretación. Un formato, cada vez más popular en la industria. que busca dotar al álbum de un hilo conductor para reforzar el concepto del disco.

La diseñadora, que no ha dudado en mostrarse al natural sin importarle lo que opine el resto o las críticas que puedan venirle, ha logrado la sorpresa de todos con este debut musical de la mano del novio de su hija Alba Díaz. Y, una vez más, Vicky Martín Berrocal utiliza un lenguaje crudo en este discurso para animar al artista a, que igual que ha hecho ella, este también persevere en sus sueños y se mantenga fiel a su camino.

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Dice una parte de su intervención en esta composición musical: "Rabia, la puta rabia. Me cago en tus muertos, que te he dado mi vida, que te dedico cada sueño, cada palabra, cada gesto, cada lágrima, cada sonrisa. No vas a poder conmigo (...) Te ha dado muy poco para lo que te mereces. Entonces, enrabiétate". Una incursión que para Vicky Martín Berrocal le es ajena y que pasó de ser un gesto de apoyo a convertirse en una pieza clave de la narrativa del álbum.

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Y no es la de Vicky Martín Berrocal la única participación familiar en el segundo trabajo de Marcos Terrones. 'Alma de cántaro' no solo cuenta con el toque que le ha dado la diseñadora, sino que también Alba Díaz desempeña un papel importante. La influencer y novia del productor ha servido de inspiración para el tema 'AURAA' y es la figura central de su videoclip.