Alba Díaz celebra la curiosa coincidencia que una a su abuela con su novio

Rocío Molina 05 MAR 2026 - 12:20h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha compartido imágenes de una fecha doblemente especial para ella

Alba Díaz, a punto de cumplir su gran sueño: "Me da vértigo desenamorarme"

Compartir







Alba Díaz ha celebrado una fecha que es doblemente especial para ella. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha mostrado a sus seguidores la curiosa coincidencia que une a su abuela y a su novio. Un regalo del destino que la influencer de 26 años ha compartido por primera vez con sus seguidores con un emotiva publicación.

La joven ha contado que su abuela y su actual pareja Marcos Terrones cumplen años el mismo día y esa coincidencia une su pasado con su presente y futuro. Una situación que le hace a Alba Díaz creer en el destino y pensar que esto no es fruto del azar. "Las dos personas que más me han enseñado sobre el amor", ha escrito en un texto cargado de emoción donde esta ha mostrado momentos íntimos de esa doble celebración de cumpleaños.

La pasión que la creadora de contenido siente por Victoria Martín Serrano, su abuela, es algo sabido por todos. De ella, Alba Díaz ha dicho que es la mujer que le "enseñó a querer de verdad. A no hacerlo a medias". Esto se debe a que la madre de Vicky Martín Berrocal vivió una historia de amor intensa y atípica con José Luis Martín Berrocal. A pesar de que él tenía otra familia, ella lo aceptó y eligió vivir ese amor por encima de todo y sin remordimientos.

Esa idea de apostar por los sentimientos y de "luchar por lo que quiero con el corazón por delante. Sin miedo", ha sido lo que ha recalcado la influencer en este día tan especial de homenajes. Las otras emotivas palabras han ido dirigidas a su presente y la persona con la que está trabajando para construir su futuro: su novio Marcos Terrones.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La llegada de Marcos Terrones a su vida, para la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' es la prueba de que el amor sabe reinventarse. Todo en un mismo día. "Como si la vida hubiese decidido recordarme que el amor puede repetirse, transformarse y seguir encontrándome. Qué suerte la mía de soplar velas con el pasado que me hizo y el presente que elijo cada día", ha escrito junto a un vídeo en el que se la ve a ella llevando una tarta y un flan para que cada uno sople su vela.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un momento de lo más emotivo que también ha resultado divertido cuando la madre de Vicky Martín Berrocal no contenta con soplar la suya se ha animado a hacer lo mismo con la vela del otro homenajeado. Una publicación, coincidencia y palabras que han emocionado. "Todo ello es un ejemplo de amor".