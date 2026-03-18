Alba Díaz comparte una importante noticia: “Llevo seis meses esperando este momento”

Natalia Sette 18 MAR 2026 - 08:00h.

La influencer comparte con sus seguidores muy ilusionada el proyecto personal más importante de su vida

Alba Díaz comparte imágenes de su doble celebración: la curiosa coincidencia de su vida

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Alba Díaz sigue avanzando en uno de los proyectos más importantes de su vida . Después de meses de reformas, decisiones y mucha implicación personal, la hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido una importante noticia: la actualización sobre su nueva casa, un espacio que está diseñando completamente a su gusto.

La influencer, que no para de cumplir sueños , anunció el comienzo de las obras en noviembre de 2025 y no ha dejado de mostrar a sus seguidores cada paso del proceso. Ahora, visiblemente emocionada, ha anunciado que el final de las obras está cada vez más cerca. “Llevo seis meses esperando este momento”, ha confesado a través de su Instagram.

Y es que, tal y como ella misma explica, no se trata solo de una reforma, sino de un proyecto a nivel personal muy importante. “Está siendo y ha sido un proceso precioso”, ha asegurado.

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A pesar del esfuerzo que implica una obra de este tipo, Alba reconoce que la ilusión ha estado siempre presente. “Se vienen muchos cambios pero no puedo estar más agradecida… cada vez que entro aquí os prometo que siento una paz INCREÍBLE”, ha compartido con sus seguidores.

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De hecho, la espera está a punto de terminar. “Por fin en 2 o 3 semanas estaré viviendo aquí”, ha anunciado. Muy pronto podrá instalarse por fin en su nuevo hogar Durante esta actualización, la influencer también ha querido enseñar algunos de los rincones más especiales de la vivienda.

Entre ellos, el dormitorio principal, donde ya tiene claro cómo será la distribución. Ha mostrado el lugar exacto en el que irá la cama y un espacio en el que quiere crear un rincón ‘chill out’, con un pequeño sofá y una lámpara.

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Sin embargo, no todas las decisiones han sido fáciles. Alba ha confesado que ha tenido dudas con algunos detalles, como los rodapiés. “He estado dudando muchísimo en si poner rodapiés o no”, ha explicado. “Muchísima gente me ha dicho que a la hora de limpiar y proteger la pared tiene más sentido”, ha añadido.

Uno de los elementos que ya ha llegado y que ha querido mostrar es el mueble del baño. “Algo que sí ha llegado es el mueble del baño, estoy haciendo un poco de ‘spoiler’ del color de toda la carpintería de la casa”, ha comentado. En este caso, ha optado por una madera oscura que aportará elegancia al conjunto.

Además, justo a la entrada de la vivienda, Alba ha decidido instalar un gran cortinero de lado a lado para crear una sensación más acogedora desde el primer momento. También ha enseñado la cocina, que ya está completamente montada, aunque ha preferido mantener en secreto algunos detalles como el color de los muebles.

“Aquí tenéis la actualización de la casa, espero poder enseñároslo un poco más avanzado dentro de un par de días”, ha concluido con mucha ilusión.