Lara Guerra 10 ABR 2026 - 23:09h.

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Kiko Rivera se sienta en el plató de ¡De viernes! después de la emisión del impactante 'Scoop' que tanto ha dado de que hablar durante esta semana. El hijo de Isabel Pantoja no tuvo ningún reparo al hablar de la madre de sus hijas y respondió con unas duras declaraciones; sin embargo, no ha dudado en expresarse para aclarar el por qué de esa dureza.

Después de acordar unas pautas juntos y estar ambos de acuerdo al completo, Kiko Rivera asegura que "me dijo que no quería firmar porque me volvió a pedir un aumento económico y que los martes y los jueves de los fines de semana que las niñas duermen conmigo; pues ya no lo hacen. Yo tengo que recogerlas, llevarlas a sus clases particulares y después entregárselas en su casa".

Kiko Rivera revela otra de las condiciones señaladas en el convenio

Sobre el convenio que se firma de manera privada, Kiko comenta que en aquel momento, ella no estaba trabajando pero, se incluye una indicación por la que cuando uno de ellos, cuando tenga un evento o bolo, se avise con 24 horas de antelación para que el padre o la madre se haga cargo de las niñas. Asimismo aclara que "en ese momento yo entendía que si uno no podía se quedaría con su padre o su madre; es lo suyo y así lo quise reflejar en ese convenio. No es una obligación, Irene ha firmado eso"

La reacción de Irene Rosales en su primer encuentro con Lola, el inicio del mal rollo con Kiko Rivera: "Ahí es donde empieza"

El mal rollo con su exmujer "no viene en enero", asegura Kiko Rivera. De hecho, el DJ le invita a "echar el tiempo atrás" y recuerde "el momento exacto" en el que empieza a sentirse "un poco mal por su actitud". Y es que cuando Kiko Rivera conoció por primera vez a Guillermo, su pareja actual, hasta se fundió en un abrazo con él esperando que en el momento en el que Irene Rosales se topara con Lola, su reacción fuera similar: "Eso no sucedió nunca". Es en este momento cuando el DJ revela un episodio que sucedió a través de una videollamada con sus hijas. "Ahí es donde empieza. Luego suceden más cosas pero ahí es donde empieza", señala.