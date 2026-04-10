El DJ asegura que hay una razón detrás de su reacción y la cuenta en su entrevista en plató

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Tras la intervención de Irene Rosales en '¡De viernes!', Kiko Rivera se pronunció dando unas declaraciones que han sido abiertamente criticadas en los programas televisivos.

El DJ, sentado en el plató, confiesa estar arrepentido "de las formas" puntualizando: "Ese también soy yo". Reconoce haber perdido los papeles pero se justifica: "Tengo mi razón".

El motivo por el que Kiko Rivera estalló

Según cuenta el entrevistado, la grabación de sus declaraciones opinando tuvieron lugar el miércoles Santo. Esto es importante porque, por su convenio, tenían que dividirse las vacaciones de Semana Santa para estar con sus hijas.

"Irene decide escoger ella la primera parte y dejarme a mí la segunda parte", señala. No obstante, Kiko Rivera se pone en contacto con ella a través de sus abogados para ver si existía la posibilidad de dejarle a él la primera parte porque trabajaba tanto el viernes como el sábado y no podía estar con ellas.

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Pero esto no es todo: "Quería aprovechar esos días para llevar a las niñas a ver a la abuela a Canarias". Y es que el DJ tenía planeado el reencuentro con Isabel Pantoja. "Ella me dice que no, que tiene un viaje programado con las niñas y que no puede cambiar los billetes", cuenta.

Aunque Kiko Rivera insistió en varias ocasiones, finalmente desiste. Sin embargo, "Sevilla es muy pequeña" y el lunes de Semana Santa se cruza "de frente" con Irene Rosales y su pareja "sin las niñas" mientras iba con Lola y su prima Anabel.

"Me molesta porque yo quería aprovechar esos días para ir a ver a mi madre con las niñas y acepté porque se iban a ir de viaje y no hubo viaje", confiesa. "Soy un ser humano y cuando a uno le sienta mal algo pues a veces comete errores", añade.