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Terelu Campos tiene claro lo que hará si en algún momento Edmundo Arrocet "ofende la memoria" de su madre, María Teresa Campos. Su advertencia viene después de que haya salido a la luz que el chileno va a publicar unas memorias con el subtítulo de 'Y Teresita se quería casar' con una imagen en portada de la televisiva, fallecida hace cerca de tres años, vestida de novia.

Lo primero que ha hecho la colaboradora de '¡De viernes!' al empezar el programa ha sido agradecer a sus compañeros su labor durante la entrevista con Edmundo Arrocet. "Creo que tuvisteis la oportunidad de expresaros libremente, de decir lo que realmente sentís sobre su persona o su figura", aclara.

La decisión que tomaría el clan Campos

Pero Campos tiene claro que no va a pronunciarse sobre Arrocet. "Jamás en mi vida lo he hecho", dice. Apostilla además que para ella "no existe". Eso sí, advierte de lo que hará en caso de que sus afirmaciones adquieran otro rango. "Ejerceremos las acciones legales pertinentes si tenemos que hacerlo. Es muy triste que tengan que pasar estas cosas", lanza en el programa de Telecinco.

"Si lo que hace es ofender la memoria de mi madre, en algún aspecto de su vida persona o profesional, ahí estaremos mi hermana y yo y toda la familia. Todos a una a defender el honor de una señora que creo que se ganó el respeto del público durante muchos años de su vida", concluye como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.