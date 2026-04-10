¿Quieres trabajar con Isabel Pantoja? La oferta de trabajo de la tonadillera

Compartir







Este jueves 9 de noviembre, Pepe del Real contaba en 'Vamos a ver' que la gira americana de Isabel Pantoja estaría en peligro por el plantón de su maquillador y la ausencia de visados. Ahora, hemos podido hablar en exclusiva con su peluquero, que nos ha contado que es probable que tampoco pueda ir

"A día de hoy todavía no nos han confirmado nada y conforme pasan los días, se vuelve más complicado el poder organizarme para poder ir a la gira, porque yo tengo mi trabajo, tengo una agenda de comuniones y bodas y la verdad que es que conforme van pasando los días cada vez en más complicado", ha comenzado contándonos su peluquero.

"Si finalmente hay un aplazamiento de la gira, pues mejor porque de esa manera podemos organizarnos todos con más tiempo y hay otra fluidez. Confío en que todo se solucione porque lo que no quiero es dejar sola a Isabel, ha dicho Antonio Abad.

Además, Alberto Dugarte, maquillador de Isabel Pantoja, nos contaba: "No sé si le ha sentado bien porque no he hablado con ella. No es una cosa personal de que estás con Isabel o en contra de Isabel. Yo no estoy en contra suya y la sigo queriendo y amando".

Giovanna González: "Isabel Pantoja está muy preocupada porque lo que le da confianza es estar rodeada de su gente"

Cada vez hay más bajas en el equipo de profesionales que acompañó a Isabel Pantoja durante su gira americana en el año 2023.

"Isabel está muy preocupada porque lo que le da confianza es estar rodeada de su gente. Ella casi se ha negado a nuevas contrataciones", nos ha contado la colaboradora Giovanna González.