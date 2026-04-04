Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 02:59h.

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Esta noche, Edmundo Arrocet ha acudido, por primera vez, a '¡De viernes!' para hablar sobre las polémicas memorias que está escribiendo, en las que va a hablar sobre los seis años que fue pareja de María Teresa Campos, y responder a Carmen Borrego y Terelu Campos, muy críticas con este libro. En plató y muy pendiente de la entrevista estaba José María Almoguera, que no ha dudado en lanzarle un mensaje al chileno.

El humorista ha decidido pronunciarse en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde, además de presentar a su nueva ilusión, ha querido dedicar unas palabras a Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes le han criticado mucho por querer publicar un libro hablando de su relación sentimental con María Teresa.

Edmundo Arrocet ha contado que, en los seis años que estuvo viviendo con, como él la llama, "Teresita", la familia de esta, en especial, sus hijas, no se preocuparon en ir a visitarla. "Se muchas cosas que me contaba la mamá, les tenía miedo", ha asegurado el humorista, que sostiene que en sus memorias solo quiere defenderse de todo lo malo que se ha dicho sobre él y desmentir muchas de las acusaciones que el Clan Campos ha vertido en su contra.

José María Almoguera, contundente con Edmundo Arrocet:

En un momento dado de la entrevista a Edmundo, Santi Acosta ha cedido la palabra a José María Almoguera y este se ha mostrado de lo más contundente con el de Chile: "Sé que has hecho muy feliz a mi abuela durante mucho tiempo, pero también sé que durante otro tiempo también la has hecho llorar, y eso es lo que no se te perdona. Ahora mismo, si te está viendo desde algún sitio no es feliz".

El hijo de Carmen Borrego también se ha mostrado muy molesto porque Edmundo Arrocet dijese que María Teresa estaba sola porque nadie de su familia la iba a visitar: "Me ha dado la sensación en esta entrevista de que estabais solos". Sin embargo, Bigote ha aclarado: "Siempre he dicho que él que ibas a ver a tu abuela eras tú. Contigo no he tenido nada más que buenas palabras".

Las palabras de Edmundo no han convencido a José María, que seguidamente ha sentenciado: "Me duele que se use la memoria de mi abuela para esto. Me duele mucho porque una profesional como la copa de un pino a la que todo el mundo adora se quiera y se enturbie su imagen teniendo que mencionar simplemente su nombre aquí para esto, me da pena".