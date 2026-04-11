Fiesta 11 ABR 2026 - 21:06h.

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Amador Mohedano pierde los papeles. El hermano de Rocío jurado ha protagonizado un momento de alta tensión con una reportera de ‘Fiesta’ que se había trasladado hasta Cádiz para cubrir el acto de conciliación de este contra Kelly Mor, quien le reclama 10.000 euros de indemnización por atentar contra su honor y su intimidad. Tras el acto, el exmarido de Rosa Benito, completamente enfurecido, ha estallado contra la reportera de nuestro programa. ¡Dale al play!

En el año 2013 salían a la luz unas polémicas imágenes de Amador Mohedano junto a una mujer con poca ropa. Se trataba de Kelly Mor, una vedette valenciana. Este supuesto ‘affaire’ fue el detonante definitivo en la ruptura del hermano de Rocío Jurado con Rosa Benito. Sin embargo, él siempre sostuvo que había sido víctima de un montaje por parte de la artista para ganar popularidad.

Un tema que parecía haber quedado en el pasado hasta ahora, ya que Kelly Mor ha decidido emprender acciones legales contra Amador Mohedano por sus palabras. La vedette reclama una indemnización económica de 10.000 euros al hermano de Rocío Jurado por injurias y calumnias y por vulnerar su derecho al honor, así como una rectificación pública.

Amador Mohedano estalla contra una reportera de ‘Fiesta’

Ha sido este jueves, 9 de abril, cuando Amador Mohedano y Kelly Mor han vuelto a verse las caras en los juzgados de Sanlúcar de Barrameda para un acto de conciliación, un procedimiento previo en el que se busca alcanzar un acuerdo y evitar que el conflicto llegue a los tribunales. Sin embargo, el acto ha fracasado, ya que Amador no ha aceptado las condiciones de la vedette.

Kity, la reportera de 'Fiesta' que fue enviada a cubrir el acto, ha contado en el programa que, tras ver a Amador saliendo del juzgado con un temblante serio, decidió ir a su casa por si este quería hacer alguna declaración al respecto. La periodista sostiene que en todo momento el famoso era consciente de que ella iba a estar ahí, puesto que le envió un audio para preguntárselo.

No obstante, en el momento en el que se produjo este encuentro, Amador Mohedano mostró una actitud hostil hacia la reportera. "¡Qué me dejes, coñ*! ¿Qué quieres que haga? Deja de grabar. No tengo nada que decir, ya está. No voy a decir nada, joder. No me sigas más", fueron las palabras que el hermano de Rocío Jurado le dedicó a la periodista, que esta tarde en el plató ha explicado:

"Yo creía que teníamos un trato cordial, hemos hablado mucho". Asimismo, Kity se ha mostrado muy molesta porque Amador posteriormente diese unas declaraciones en las que hizo como si no la conociese: "No sabía ni decir mi nombre cuando lo pronuncia perfectamente. Siempre nos hemos dirigido por nuestros nombres".

"El sabía que iba a ir. Entiendo que no es plato de buen gusto, pero para mí tampoco es plato de buen gusto los gritos que me metió. Entiendo que no quieras hablar, pero no me grites y no me insultes", ha sentenciado la reportera muy indignada por lo sucedido con Amador Mohedano.