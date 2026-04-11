Érika, expareja de Edmundo Arrocet, destapa a Bigote: "Me dijo que nunca estaría con alguien como María Teresa"

Fiesta 11 ABR 2026 - 19:39h.

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Érika Von Berliner Espinosa de los Monteros asegura haber mantenido una relación con Edmundo Arrocet durante seis años. A lo largo de ese tiempo, vivió mucho al lado del humorista y está dispuesta a tirar de la manta y destapar la cara oculta de Bigote en una entrevista en exclusiva para 'Fiesta'. Érika desvela que rompió su relación con Edmundo cansada de sus infidelidades y confiesa que, mientras él estaba con María Teresa Campos, su contacto no se vio interrumpido.

Por primera vez en un plató de televisión en España, Érika Von Berliner rompe su silencio tras haber estado mucho tiempo callada: "Este señor absorbió mi vida. Yo no tenía libertad para nada. No tiene sentimientos. Cuando este señor entró en mi vida, todo se fue para atrás", lamenta. Además, aprovecha para enviar un mensaje a Carmen Borrego y Terelu Campos: "Edmundo es una persona fría, calculadora, que ha perdido la dignidad. Esto también lo hago por vosotras, porque yo no podría permitir que alguien hablase así de mi madre, no tendría tierra para escapar".

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Una semana después de que Edmundo Arrocet intentara vender una relación con una joven en '¡De viernes!' (relación que ella misma negó en directo durante su entrevista conjunta), llega una nueva oleada de mentiras que giran en torno al humorista. Es Érica, una exnovia de Edmundo, quien se encarga de destapar algunas de estas mentiras mediante una entrevista con Emma García en 'Fiesta':

"A Edmundo le conocí a través de un amigo común, mi amigo me empezó a hablar de él y a ponerme en antecedentes, me pareció interesante porque parecía que me podía ayudar profesionalmente. Voy a su casa y, al poco tiempo, empieza el cortejo. Era el año 2004, yo tenía unos 28 años y no estaba en mis planes empezar una relación. Él siempre fue encantador conmigo, se comportaba conmigo de un manera muy protectora, yo estaba sola con mis dos hijos y él me aportaba esa protección que yo necesitaba. Había una relación sentimental que se mezcló con los negocios, yo tenía buenos contactos en Latinoamérica y eso le encantó, creía que podíamos hacer buenos negocios juntos".

La extraña habitación cerrada de la casa de Edmundo, clave para descubrir la infidelidad

Érika ha explicado que tardó muy poco tiempo en darse cuenta de que Edmundo, pese a lo que él intentaba hacerle creer, era un hombre que ocultaba muchos secretos y que además estaba casado:

"Me enteré de que estaba casado después de varios años, yo iba a esa casa y nunca veía a ninguna mujer, di por hecho que no había ninguna señora de Arrocet. Él mostraba su chalet siempre de La Moraleja, pero había una habitación que nunca enseñaba y que siempre estaba encerrada. Cuando le pregunto por ello me lleva ahí y me muestra que en esa habitación hay una cama, que es de su mujer, que no están separados pero que se acuestan en habitaciones separadas. Después me enteré de que la señora era dentista y viajaba mucho a Chile. Me dijo que ya no la quería, pero que no la dejaba porque le daba pena porque ella tenía problemas de depresión".

Así hablaba Edmundo sobre Mª Teresa Campos: "La negaba"

Uno de los momentos más delicados de la entrevista a Érika llegaba cuando la peruana hablaba sobre la relación de Edmundo con María Teresa Campos. Érika le ha contado a Emma García que, al principio, no se creyó la relación entre el humorista y la comunicadora puesto que Edmundo se lo negó y hablaba en malos términos sobre ella:

"Cuando les vi por televisión en el programa en el que ella estaba se lo pregunté, entonces él me dijo que era todo mentira, un invento de los programas del corazón y que nunca estaría con una señora como ella, tan mayor".

Érika anuncia que tomará medidas legales contra Edmundo

La ex de Edmundo Arrocet ha aprovechado su visita a 'Fiesta' para anunciar que ha decidido tomar medidas legales contra Edmundo por presuntos impagos a lo largo de estos años en los que han tenido relaciones sentimentales, pero también económicas: "Él dice de mí que soy muy buena trabajadora, pues yo desde aquí le digo que a las trabajadoras se les paga".